Denúncia anônima para mãe de vítima revelou rede de abuso sexual de piloto preso em aeroporto

Wendel de Novais
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15:12
A rede de abuso contra menores do piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, preso no início do mês, foi denunciada pela mãe de uma das vítimas. A mulher, que não foi identificada para preservar a identidade da filha recebeu uma denúncia anônima do crime cometido pelo piloto. As informações são do Fantástico.
“Eu recebi uma denúncia anônima, falando que a minha filha tinha sido estuprada. E aí eu pedi as provas. E no vídeo que eu vi da minha filha, ele estava falando que se contasse para mim, ele me mataria”, explicou ela, que descreveu como foi doloroso ver o que tinha acontecido. Ela denunciou o crime em seguida para as autoridades.
Além do crime contra a filha, a mãe descobriu com a denúncia que colegas da adolescente também foram vítimas de Sérgio, o que a motivou ainda mais a procurar a polícia e fazer com que ele fosse investigado. “Por que você vai imaginar que um piloto vai fazer isso com uma criança? O piloto cuida de vidas”, disse ela ao Fantástico.
Piloto foi preso dentro de avião
Venda de imagens
O piloto da Latam, que foi preso no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, pagava entre R$ 30 e R$ 100 por imagens íntimas das vítimas. A investigação aponta que Sérgio pagava pelas fotos por transferências feitas via Pix e as recebia por aplicativo de mensagens, segundo o g1.
Por liderar o esquema criminoso, o piloto é acusado pela polícia por estupro de vulnerável, exploração sexual infantil, envolvimento na produção, armazenamento e até distribuição de material de abuso sexual infantil, além do crime de favorecimento da prostituição.
As investigações indicam ainda que menores eram levados a motéis com o uso de documentos falsos. Uma mulher de 55 anos também foi presa sob acusação de aliciar as próprias netas, entre crianças e adolescentes.
Confissão
Imagens exibidas pelo Fantástico mostram o momento em que o piloto conversa com os agentes e afirma que responderia às perguntas. Em depoimento, admitiu ter mantido contato com adolescentes. Também confirmou ter conhecido uma das vítimas por meio de um familiar e relatou que encontros ocorreram em um motel na Grande São Paulo.
De acordo com a delegada Luciana Peixoto, a investigação identificou indícios de que o suspeito se aproximava das famílias para ganhar confiança. A polícia apurou ainda que ele utilizava documentos de mulheres adultas para acessar estabelecimentos e que há relatos de coação por parte das vítimas.
Os investigadores cruzaram depoimentos com registros de deslocamento e horários de trabalho do piloto. Embora morasse em Guararema, ele circulava com frequência por São Paulo, principalmente nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. A apuração também busca identificar possíveis vítimas em outros estados.