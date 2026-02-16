CRIME

Denúncia anônima para mãe de vítima revelou rede de abuso sexual de piloto preso em aeroporto

Sérgio Antônio Lopes, 60 anos, confessou os crimes após prisão

Wendel de Novais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15:12

Piloto foi preso no avião Crédito: Reprodução/TV Globo

A rede de abuso contra menores do piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, preso no início do mês, foi denunciada pela mãe de uma das vítimas. A mulher, que não foi identificada para preservar a identidade da filha recebeu uma denúncia anônima do crime cometido pelo piloto. As informações são do Fantástico.

“Eu recebi uma denúncia anônima, falando que a minha filha tinha sido estuprada. E aí eu pedi as provas. E no vídeo que eu vi da minha filha, ele estava falando que se contasse para mim, ele me mataria”, explicou ela, que descreveu como foi doloroso ver o que tinha acontecido. Ela denunciou o crime em seguida para as autoridades.

Além do crime contra a filha, a mãe descobriu com a denúncia que colegas da adolescente também foram vítimas de Sérgio, o que a motivou ainda mais a procurar a polícia e fazer com que ele fosse investigado. “Por que você vai imaginar que um piloto vai fazer isso com uma criança? O piloto cuida de vidas”, disse ela ao Fantástico.

Piloto foi preso dentro de avião 1 de 4

Venda de imagens

O piloto da Latam, que foi preso no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, pagava entre R$ 30 e R$ 100 por imagens íntimas das vítimas. A investigação aponta que Sérgio pagava pelas fotos por transferências feitas via Pix e as recebia por aplicativo de mensagens, segundo o g1.

Por liderar o esquema criminoso, o piloto é acusado pela polícia por estupro de vulnerável, exploração sexual infantil, envolvimento na produção, armazenamento e até distribuição de material de abuso sexual infantil, além do crime de favorecimento da prostituição.

As investigações indicam ainda que menores eram levados a motéis com o uso de documentos falsos. Uma mulher de 55 anos também foi presa sob acusação de aliciar as próprias netas, entre crianças e adolescentes.

Confissão

Imagens exibidas pelo Fantástico mostram o momento em que o piloto conversa com os agentes e afirma que responderia às perguntas. Em depoimento, admitiu ter mantido contato com adolescentes. Também confirmou ter conhecido uma das vítimas por meio de um familiar e relatou que encontros ocorreram em um motel na Grande São Paulo.

De acordo com a delegada Luciana Peixoto, a investigação identificou indícios de que o suspeito se aproximava das famílias para ganhar confiança. A polícia apurou ainda que ele utilizava documentos de mulheres adultas para acessar estabelecimentos e que há relatos de coação por parte das vítimas.