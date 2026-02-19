CONCURSO

Prefeitura abre 65 vagas imediatas com salários de até R$ 11,3 mil a partir do nível fundamental

Edital contempla oportunidades nas áreas administrativa, saúde, contabilidade, jurídica e educação

Esther Morais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:31

Prefeitura abre 65 vagas imediatas com salários de até R$ 11,3 mil a partir do nível fundamental Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São José das Missões publicou edital de concurso público com 65 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.635,70 e R$ 11.342,61.

As inscrições estão abertas até 14 de março de 2026 e devem ser realizadas no site da banca organizadora, a Legalle Concursos. As taxas custam entre R$ 100 e R$ 250, conforme o cargo escolhido. A prova objetiva está prevista para o dia 19 de abril de 2026.

Entre os cargos com maior remuneração está o de médico clínico geral, com vencimento de R$ 11.342,61. Também há oportunidades para contador e procurador jurídico, com salários de R$ 8.954,69, além de vagas para enfermeiro, tesoureiro, assistente social, psicólogo, motorista, operador de máquinas, professores e funções operacionais como gari, servente e vigilante.

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos. Para funções de nível superior haverá ainda prova de títulos, enquanto os cargos de motorista e operador de máquinas II passarão por prova prática.