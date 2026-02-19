EMPREGOS E SOLUÇÕES

Gerdau abre 26 vagas de estágio exclusivas para a rede de distribuição

Oportunidades contemplam áreas administrativas, comerciais e de logística em 20 cidades, inclusive Vitória da Conquista; inscrições são válidas até dia 9 de março

Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:57

As oportunidades são destinadas a estudantes de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura Crédito: Shutterstock

A Gerdau abre as inscrições para seu programa de estágio, focada exclusivamente nas operações da Comercial Gerdau (CG), canal de distribuição de aço da maior empresa brasileira produtora de aço. Com foco estratégico em áreas administrativas e de apoio ao negócio, a iniciativa oferece 26 vagas distribuídas em 20 cidades de dez estados brasileiros, e as pessoas interessadas podem se inscrever até 9 de março no site do programa.

As oportunidades são destinadas a estudantes de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura em cursos como Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias (Ambiental, Civil, de Produção e de Segurança), Estatística, Finanças, Gestão Comercial, Gestão Empresarial, Logística, Marketing, Psicologia ou Recursos Humanos. Para participar, os candidatos e candidatas devem ter formação prevista entre junho de 2027 e junho de 2030 e disponibilidade para estagiar 6 horas diárias na localidade escolhida.

De acordo com a diretora global de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau, Flávia Nardon, todas as pessoas que atendam aos pré-requisitos são bem-vindas e não há um limite de idade para se inscrever. “Este programa de estágio é um convite para que os talentos vivenciem o dinamismo da Comercial Gerdau, nossa distribuidora própria de aço que acaba de completar 55 anos. Queremos desenvolver profissionais que desejam atuar no centro estratégico do negócio, em áreas que vão da inteligência logística ao suporte administrativo, garantindo a mesma trilha de aprendizado e aceleração de carreira que marca o programa de estágio universitário, o G.Start", explica.

Este programa de estágio oferece não apenas suporte e desenvolvimento profissional, mas também um pacote de benefícios completo, que abrange uma bolsa-auxílio, transporte fretado ou auxílio transporte (dependendo da região), vale-refeição ou refeitório no local, além de plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida, Einstein Conecta, auxílio-farmácia, Wellhub ou TotalPass, Programa +Viver, com psicólogos online sem custo e sem coparticipação, e o Programa +Cuidado, que disponibiliza profissionais especializados para apoiar colaboradores da companhia e seus dependentes em questões psicológicas e financeiras.

As vagas estão disponíveis nas unidades da Comercial Gerdau nos estados da Bahia (Vitória da Conquista), Ceará (Fortaleza), Paraíba (Campina Grande), Minas Gerais (Belo Horizonte, Contagem, Uberlândia e Varginha), Paraná (Curitiba), Pernambuco (Jaboatão dos Guararapes), Piauí (Teresina), Rio Grande do Sul (Caxias do Sul e Porto Alegre), Santa Catarina (Criciúma e Joinville), São Paulo (Campinas, Jundiaí, Limeira, Presidente Prudente e São Caetano do Sul) e Sergipe (Aracaju).

As 26 vagas de estágio desta edição são exclusivas para funções da Comercial Gerdau, distribuidora própria da companhia com mais de 70 pontos de venda no País, e estão direcionadas ao ecossistema comercial e logístico, contemplando áreas como Administrativo, Comercial, Recursos Humanos, Logística, Abastecimento, Almoxarifado, Performance e Segurança e Meio Ambiente. Em paralelo, a empresa reforça que seu programa de estágio universitário, o G.Start, tradicionalmente abre processos seletivos nos meses de maio e outubro, com foco nas operações industriais e corporativas da companhia.

Serviço:

Programa de Estágio - vagas exclusivas para Comercial Gerdau, distribuidora própria de produtos da companhia

Inscrições até 09 de março

Para mais informações, acesse o site: Link