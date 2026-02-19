EMPREGOS E SOLUÇÕES

Libbs abre inscrições para Desafios Anuais de inovação aberta do Linna

Plataforma de inovação aberta busca startups, scale-ups e pequenas empresas que ofereçam soluções para desafios na área da saúde

Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:28

A Libbs Farmacêutica abre no dia 26 de fevereiro as inscrições para os desafios anuais de inovação aberta do Linna, programa Libbs Inovação Aberta Crédito: Shutterstock

A Libbs Farmacêutica abre as inscrições para os desafios anuais de inovação aberta do Linna, programa Libbs Inovação Aberta que conecta a empresa com startups, scale-ups e pequenas empresas para a co-criação de soluções inovadoras para os desafios do setor da saúde e com capacidade de beneficiar pacientes, cuidadores e profissionais de saúde.

As inscrições serão realizadas entre 26/02 e 26/03 e podem ser feitas no site www.libbs.com.br/linna. “A inovação faz parte da nossa cultura e, desde sua criação em 2021, o Linna tem sido um importante canal para trazer novas tecnologias, soluções e competências externas, fortalecendo nossa capacidade de inovar, reduzindo tempo no desenvolvimento de projetos e nos tornando mais competitivos”, explica Anna Guembes, diretora de Inovação e Desenvolvimento do Negócio na Libbs.

Como resultado de uma evolução natural e amadurecimento do programa, alinhado com os objetivos estratégicos da empresa de se tornar cada vez mais relevante para as pessoas em toda a jornada de saúde, para este ano o Linna tem como foco a busca por soluções que atendam não apenas as necessidades da Libbs, mas beneficiam pacientes, cuidadores e profissionais de saúde.

Conheça os quatro desafios: 1.Assistente Virtual SAC – Modernizando o atendimento ao cliente Busca soluções que modernizem o atendimento ao cliente da Libbs, ampliando a autonomia e elevando a experiência dos usuários. Querem um canal permita que o usuário resolva dúvidas simples de forma rápida, a qualquer hora do dia, em situações que não demandam interação humana. Assim, garantir mais agilidade e direcionar ao atendimento da equipe de SAC para casos em que a análise especializada e a interação para esclarecimentos de dúvidas são necessárias, promovendo eficiência operacional e maior satisfação dos clientes. 2.Envelhecimento Saudável – Como promover o estímulo cognitivo, bem-estar e longevidade em pacientes com Alzheimer? Buscam soluções inovadoras que promovam estímulo cognitivo contínuo para pacientes com Alzheimer, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, favorecer a longevidade e retardar a progressão dos sintomas. Procuram propostas acessíveis, personalizadas e cientificamente embasadas, capazes de apoiar o paciente por meio de atividades e recursos de estímulo cognitivo, além de oferecer suporte aos familiares e cuidadores ao longo de toda a jornada da doença.

3.Interações Medicamentosas – Garantindo segurança no tratamento Buscam soluções em português capaz de integrar diversas bases cientificas para tornar mais ágil, confiável, acessível e segura a checagem de interações medicamentosas para permitir que a equipe Libbs ofereça respostas imediatas a pacientes e profissionais de saúde. 4.Apoio à decisão clínica de cardiologistas – Inovação em saúde baseada em evidências Buscam soluções digitais que apoiem o médico cardiologista na tomada de decisão clínica baseada em evidências, atuando como “copilotos clínicos” para auxiliar em decisões críticas — como manejo antitrombótico, adesão a diretrizes, estratificação de risco cardiovascular e otimização de terapias — sem substituir o julgamento médico.

O objetivo é desenvolver ferramenta que agregue valor à prática clínica, ampliando o acesso a informações qualificadas e facilitando decisões em tempo real. Desde a primeira edição dos desafios anuais, foram lançados 29 desafios, 1.120 startups foram mapeadas e inscritas, 30 delas participaram de imersões. Foram ainda realizados 16 projetos pilotos e sete se transformaram em parcerias, entre elas a Paytrack que, junto com os times internos da empresa, desenvolveu projeto piloto para gestão de viagens na Libbs.

A solução foi escalada e startup é atualmente uma parceira da farmacêutica. Outro exemplo é a solução desenvolvida pela startup Netlex, participante da segunda edição do programa, para trazer mais controle e eficiência para a gestão de revisão de contratos na Libbs. Desenvolvida em parceria com o time jurídico, a solução foi escalada após a fase de piloto e, hoje, facilita significativamente a gestão dos contratos. A ferramenta oferece maior controle sobre o volume de chamados abertos, o cumprimento dos prazos (SLA) e proporciona transparência para os usuários, que agora podem acompanhar em que etapa de análise seus contratos estão. Além disso, a solução trouxe mais governança sobre os dados, permitindo a geração de indicadores e melhorando a visibilidade das informações.

Calendário Desafios Anuais

26/02

Lançamento

26/02 a 26/03

Inscrições

30/03 a 01/05

Triagem

04/05 a 03/07

Imersão

06/07

Início dos projetos Pilotos (duração de até 6 meses)