Construtora Tenda realiza mutirão de vagas com 20 oportunidades em Salvador

Seleção presencial acontece no dia 24 de fevereiro, no bairro Piatã, para ajudante e montador de forma de alumínio, pintor e eletricista

Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:05

As vagas são para as funções de ajudante para montagem de forma de alumínio, montador de forma de alumínio, pintor e eletricista Crédito: Shutterstock

A Construtora Tenda realiza, no próximo dia 24 de fevereiro (terça-feira), um mutirão de vagas com 20 oportunidades para atuação em obras na capital baiana. A ação acontece na regional Bahia e busca reforçar as equipes de estrutura e acabamento dos empreendimentos da companhia em Salvador.

As vagas são para as funções de ajudante para montagem de forma de alumínio, montador de forma de alumínio, pintor e eletricista.

A seleção será realizada presencialmente às 9h, no Condomínio Encanto Piatã, localizado na Rua Colina das Esmeraldas, 163, no bairro Piatã, em Salvador. Os candidatos devem comparecer ao local e procurar pelas recrutadoras Jéssica Alcantara e Sara Lidia para participar do processo seletivo.

A empresa oferece benefícios como day off no aniversário, vale-refeição, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche para mães (até os dois anos do bebê) e licença-paternidade estendida. Os colaboradores também têm acesso ao Clube de Parcerias, com descontos em ingressos Cinemark, farmácias, previdência privada e convênio com academias por meio do Wellhub.

Sobre a Tenda

A Tenda (B3: TEND3) é uma das principais construtoras do Brasil e está listada no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3. Atua em dez regiões metropolitanas do Brasil, com empreendimentos voltados para as faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida e maior foco nas faixas 1 e 2. Ao longo de sua bem-sucedida trajetória, a companhia já propiciou a mais de 190 mil famílias a conquista da casa própria.