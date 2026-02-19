SIMM

Salários de até R$ 4 mil: confira vagas de emprego em Salvador nesta sexta (20)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 21:40

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 410 vagas de trabalho para esta sexta-feira (20) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como auxiliar de limpeza, atendente, vigia, técnico eletrônica, operador de telemarketing, gerente e coordenador de clínica médica, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 4 mil.

Veja como realizar o agendamento

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

