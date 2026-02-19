Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salários de até R$ 4 mil: confira vagas de emprego em Salvador nesta sexta (20)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 21:40

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 410 vagas de trabalho para esta sexta-feira (20) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como auxiliar de limpeza, atendente, vigia, técnico eletrônica, operador de telemarketing, gerente e coordenador de clínica médica, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 4 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

Veja vagas disponíveis no SIMM

Vagas disponíveis nesta sexta (20) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta sexta (20) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta sexta (20) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta sexta (20) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta sexta (20) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta sexta (20) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta sexta (20) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta sexta (20) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta sexta (20) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta sexta (20) por Reprodução
Vagas disponíveis nesta sexta (20) por Reprodução
1 de 11
Vagas disponíveis nesta sexta (20) por Reprodução

Veja como realizar o agendamento

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento

Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google por Reprodução
Acesse o site pelo Google no seu celular por Reprodução
Ao acessar pelo Google, busque 'Salvador Digital' por Reprodução
Clique no site do Salvador Digital por Reprodução
Clique em "Entrar" por Reprodução
E faça login com sua conta Gov.br por Reprodução
Clique no menu lateral por Reprodução
Dentre as opções, escolha "Agendamentos" por Reprodução
Digite "Simm" e escolha a opção "SEMDEC - SIMM - Pesquisa de Emprego - Presencial" por Reprodução
Selecione a opção "Atendimento Presencial" por Reprodução
Selecione as informações de local (SIMM Comércio), dia e horário por Reprodução
Confirme o agendamento no botão "Salvar" por Reprodução
Para checar o horário agendado, clique em "Meus Agendamentos" por Reprodução
1 de 13
Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google por Reprodução

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira dicas para ir bem em entrevistas de emprego

Dicas de como ir bem em uma entrevista

Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock
Prepare exemplos reais das suas conquistas para dar força às suas respostas. por
Vista-se de acordo com o estilo da empresa para transmitir profissionalismo. por
Chegue alguns minutos antes para demonstrar pontualidade e organização. por Imagem: fizkes | Shutterstock
Pratique respostas a perguntas comuns para se sentir mais seguro na hora. por Shutterstock
Fale de forma clara e objetiva para mostrar confiança e preparo. por Shutterstock
Mantenha contato visual e boa postura para transmitir credibilidade. por Shutterstock
Faça perguntas relevantes para mostrar interesse e envolvimento. por Shutterstock
Demonstre entusiasmo pela vaga e pela oportunidade de contribuir. por Shutterstock
Agradeça ao final para deixar uma impressão positiva e profissional. por
1 de 10
Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock

Tags:

Salvador Trabalho Emprego Vagas Simm Empregos

Mais recentes

Imagem - Finep libera R$ 300 milhões para projetos inovadores; veja como acessar

Finep libera R$ 300 milhões para projetos inovadores; veja como acessar
Imagem - Gerdau abre 26 vagas de estágio exclusivas para a rede de distribuição

Gerdau abre 26 vagas de estágio exclusivas para a rede de distribuição
Imagem - Grupo Boticário abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz

Grupo Boticário abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas