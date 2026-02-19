Acesse sua conta
Finep libera R$ 300 milhões para projetos inovadores; veja como acessar

Edital contempla empresas do Nordeste, Norte e Centro-Oeste; propostas devem ser submetidas até o dia 7 de abril

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 20:43

mercado para empresas
Companhias estão deixando de apenas acompanhar o mercado: começam a influenciar diretamente a direção que ele toma Crédito: Reprodução | Freepik

Empresas das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste podem ter acesso a um crédito de cerca de R$ 300 milhões disponibilizado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para fomento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil.

Pelo edital, R$ 150 milhões serão direcionados para a região Nordeste, R$ 100 milhões para a região Centro-Oeste e R$ 50 milhões para a região Norte. As empresas interessadas devem submeter seus projetos até o dia 7 de abril, demonstrando clareza quanto ao risco tecnológico e ao impacto positivo que a inovação trará para a região. O foco primordial é o amadurecimento das vocações produtivas dessas regiões, promovendo um crescimento econômico que seja sustentável e inclusivo.

As propostas devem solicitar valores entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões, com prazo de execução de até dois anos. O edital completo está disponível no site da Finep.

O edital de subvenção econômica regional está inserido na segunda rodada do programa Mais Inovação. As áreas prioritárias estão alinhadas às seis missões da Nova Indústria Brasil (NIB), contemplando setores estratégicos como agroindústria e segurança alimentar, saúde e biotecnologia, além de infraestrutura, saneamento e moradia.

Também são consideradas prioridades as soluções em transformação digital, bioeconomia e transição energética, bem como projetos voltados para a soberania e defesa nacional. Os projetos devem apresentar um nível de maturidade tecnológica (TRL) entre 3 e 9, partindo do desenvolvimento de protótipos até fases próximas à entrada no mercado.

Em relação aos critérios de elegibilidade, podem participar empresas brasileiras com faturamento anual de até R$ 90 milhões. O edital reserva 30% dos recursos especificamente para micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões, contando com uma parceria estratégica do Sebrae para o acompanhamento da gestão desses negócios. Empresas com faturamento inferior a R$ 1 milhão também podem concorrer, desde que comprovem histórico prévio com instituições de fomento ou programas de apoio, como os realizados pela Finep, Sebrae, Sudene, Sudam ou Sudeco.

A participação do Sebrae é um dos diferenciais do edital. Trata-se de uma cooperação inédita com a Finep para ampliar a efetividade dos projetos apoiados. A iniciativa fortalece o uso eficiente dos recursos públicos e apoia os empreendedores na estruturação de planos de negócio, análise de mercado e estratégias de competitividade.

De acordo com o presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, este aporte é um incentivo para que as empresas consigam dar saltos tecnológicos significativos, contribuindo para a neoindustrialização brasileira a partir do potencial regional. “O enfrentamento das desigualdades regionais no acesso aos recursos de subvenção econômica é uma questão central para nós. Temos ampliado cada vez o apoio a projetos que façam avançar os sistemas de inovação do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, garantindo que as empresas locais tenham as ferramentas necessárias para crescer e competir em igualdade de condições, transformando a realidade socioeconômica de seus territórios”, afirma.

