Carol Peixinho relata reação de Thiaguinho com sua gravidez: 'Não imaginava'

Influenciadora baiana está grávida do primeiro filho do casal

Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:33

Carol Peixinho Crédito: Reprodução/Instagram

Carol Peixinho fez um relato de uma das noites mais marcantes de sua vida: o momento em que contou a Thiaguinho que está grávida do primeiro filho do casal. O menino se chamará Bento. Em participação no podcast Mil e Uma TrETAS, a baiana contou que o cantor não teve a reação que ela esperava com a notícia.

A influenciadora explicou que descobriu a gravidez em uma noite e não conseguiu guardar segredo até o dia seguinte. Neste dia, Thiaguinho tinha voltado de um show e estava extremamente cansado. “Falei: ‘Não vou dormir com esse segredo’. Ao mesmo tempo, sabia que ele estava muito cansado e que esse era o maior sonho da vida dele”, relatou durante o programa, apresentado por Júlia Faria e a atriz Thaila Ayala

Ela resolveu improvisar algo bonitinho, mas simples para contar a novidade especial. Em um papel ela escreveu a seguinte mensagem: “Oi, meu papai. Estou no forninho da mamãe. Estou chegando”. A ex-BBB fingiu ter comprado um presente e levou Thiaguinho de olhos fechados até o quarto, onde entregou o recado.

A reação foi choque total e não completa alegria e realização. “Ele parou e eu fiquei chocada com a reação dele, porque não imaginava que ele ia passar mal. Imaginava ele [falar]: ‘É tudo que eu quero na minha vida, vamos soltar fogos’, pular em cima de mim, me derrubar…”, disse ela, que lembrou a fala do amado: “‘Você está zoando. Não estou sentindo minhas pernas, estou passando mal’”.