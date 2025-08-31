Na reta final da gestação, Carol Peixinho surpreende ao mostrar movimentos do filho na barriga

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 15:48
Na reta final da gestação, Carol Peixinho encantou o público neste domingo (31) ao exibir seu barrigão e mostrar os movimentos do filho. O bebê, que se chamará Bento, é fruto do relacionamento entre a influenciadora e empresária baiana com o cantor Thiaguinho. “Já estou por aqui dando meu show”, escreveu Peixinho, que está no oitavo mês de gestação.
Recentemente, Carol participou de uma entrevista à Vogue Brasil ao lado do parceiro, onde o casal falou sobre expectativas e preparativos para a chegada do bebê.
Thiaguinho afirmou que a paternidade sempre fez parte de seus planos e destacou a importância da relação com Carol nesse momento. “Venho de uma família incrível e sempre quis ter a minha. Encontrar alguém tão especial como a Carol torna tudo mais lindo ainda!”, declarou. Sobre como está encarando a nova etapa, acrescentou: “A preparação é amar! Amar o Bento, amar a Carol. Ter respaldo e carinho. Não sou uma pessoa ansiosa. Vou viver a paternidade no presente e tenho certeza que vai ser lindo”.
Carol, por sua vez, comentou sobre engravidar aos 40 anos e relembrou o caminho até a gestação. “Foram muitos testes até que, no momento em que resolvemos desencanar, Bento chegou para iluminar nossa vida. Mas não dá pra negar: quando nos aproximamos dos 40, a pressão existe sim, tanto interna quanto externa”, disse.