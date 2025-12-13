Acesse sua conta
Participante polêmico do BBB 20 deve retornar ao BBB 26, diz site

Edição de 2026 terá um time formado por ex-BBB's, chamado de Veteranos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 12:12

BBB 26 estreia em janeiro
BBB 26 estreia em 12 de janeiro Crédito: Reprodução

A lista de cotados para Big Brother Brasil 2026 vem ganhando forma na edição que terá pela primeira vez um grupo formado apenas por ex-BBB's, chamado de Veteranos. Agora, um novo nome chama atenção para integrar o elenco. De acordo com o portal LeoDias, o BBB 26 deve trazer de volta um ex-participante que foi polêmico e rejeitado pelo público, tendo sido eliminado com 79,71% dos votos em 2020.

O nome da vez é Hadson Nery, conhecido como Hadballa. Na edição de 2020, ele enfrentou no paredão o seu aliado Felipe Prior e teve a pior, mas acabou marcando o programa. Com seu jeito impulsivo, o ex-BBB foi um dos responsáveis por colocar em prática uma estratégia polêmica de se aproximar de sisters para desestabilizar o jogo delas. A tática direcionada para mulheres comprometidas foi revelada e reprovada pelos telespectadores.

Hadballa

Hadson Nery, o Hadballa
Hadson Nery, o Hadballa por Reprodução
Hadson Nery por Redes sociais
Hadson Nery, o Hadballa por Reprodução
1 de 4
Hadson Nery, o Hadballa por Reprodução

Hadson foi o terceiro eliminado do BBB20, edição que teve Thelma Assis como grande vencedora. Após sua participação, ele voltou aos holofotes no Power Couple Brasil e, segundo pessoas próximas, já estaria se preparando para voltar ao maior reality do país. Procurado pelo portal, ele "desconversou o assunto".

BBB 26: Cotados para o grupo Veteranos (ex-BBBs)

Sarah Andrade, BBB 21
Fernanda Bande, BBB 24 por Reprodução/Instagram
Aline Wirley, BBB 23 por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, BBB 16 por Reprodução
Diego Alemão, BBB 7 por
Ricardo Alface, BBB 22 por Reprodução/Redes Sociais
Gui Napolitano, BBB 20 por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach, BBB 12 por Reprodução/Redes Sociais
Isabelle Nogueira, BBB 22 por Reprodução/Redes Sociais
1 de 9
Sarah Andrade, BBB 21 por Reprodução

O BBB 26 estreia em 12 de janeiro de 2026 na TV Globo. 

