CONFUSÃO

MC Daniel anuncia que Lorena Maria está grávida novamente e esposa nega

Cantor publicou imagem com as mãos sobre a barriga da amada e anunciou segunda gravidez

Após se tornar pai em fevereiro deste ano , o cantor MC Daniel foi às redes sociais nesta sexta-feira (25) e fez uma publicação anunciando que a sua esposa - Lorena Maria - estaria grávida do segundo filho do casal. Porém, minutos depois, a modelo negou a gravidez nas suas redes. >

O anúncio, um tanto quanto enigmático, ocorreu através do Instagram do famoso. Ele publicou uma série de fotos ao lado de Lorena, com as mãos na barriga da amada. Nas imagens, os dois aparecem sorridentes e vestidos de branco. “Adivinha quem está grávida de novo?” , escreveu o artista.>