TELEVISÃO

Vídeo Show traz quadros marcantes para a TV e gera nostalgia na web: 'Volta!'

Programa icônico voltou às telinhas em edição comemorativa nesta quinta-feira (24)

Entre os destaques, também retornaram os quadros Túnel do Tempo e Falha Nossa, com momentos engraçados e memoráveis relembrados pelos convidados. Paulo Vieira fez um tour pelos Estúdios Globo, e jornalistas participaram de uma roda de conversa sobre os marcos da TV ao longo das décadas.>

A edição comemorativa rapidamente dominou as redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). Internautas se emocionaram com os reencontros e com a memória afetiva despertada pelo programa. “Nós, crianças noveleiras que crescemos assistindo #VideoShow, estamos completamente afetadas por esse especial. Sabe, a gente era tão feliz com novela boa e programa bom”, escreveu uma usuária da rede. >