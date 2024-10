TELEVISÃO

Globo anuncia que Video Show vai voltar em 2025

Novidade foi anunciada nesta quarta-feira (16), durante o UP Front, por Pedro Bial

A Globo confirmou o retorno do Vídeo Show, um de seus programas mais conhecidos e que está fora do ar há seis anos. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (16), durante o UP Front, por Pedro Bial.