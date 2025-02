RODRIGO DANIEL SILVA

Pelo segundo ano seguido, Planserv fecha as contas com rombo milionário

As contas do plano de saúde dos servidores do estado, o Planserv, fecharam em 2024 no vermelho pelo segundo ano consecutivo. De acordo com os dados do Portal da Transparência da Bahia, o rombo no ano passado foi de R$ 198 milhões.>