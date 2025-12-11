ÁUSTRIA

Alpinista é acusado de deixar namorada morrer congelada em topo de montanha após recusar resgate de helicóptero

Julgamento será em fevereiro de 2026

Carol Neves

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 08:12

Kerstin Gurtner morreu no topo de montanha e Thomas Plamberber foi acusado Crédito: Reprodução

A montanhista austríaca Kerstin Gurtner, de 33 anos, foi encontrada morta por hipotermia depois de enfrentar a noite sob ventos de 70 km/h e sensação térmica de -20°C, no último 19 de janeiro, no topo do Grossglockner. A tragédia ocorreu durante a tentativa de alcançar o cume de 3.799 metros ao lado do namorado, o alpinista Thomas Plamberber, 36, que agora responde na Justiça austríaca por homicídio culposo.

Kerstin estava a apenas 150 pés do cume quando foi localizada, segundo promotores ouvidos pelo jornal Kronen Zeitung. Ela tentou avançar no trecho final usando uma prancha de snowboard dividida e botas inadequadas, sem kit de emergência - fatores que, para o Ministério Público, revelam sua inexperiência em alta montanha. Investigadores analisaram celulares, fotos, vídeos e dados de relógios esportivos para reconstruir os momentos que antecederam a morte e concluíram que ela não recebeu abrigo ou proteção térmica suficientes durante a noite.

O colapso da montanhista começou horas antes, quando as equipes de resgate identificaram, por volta das 22h, as luzes das lanternas usadas pelo casal. Um helicóptero chegou a ser enviado, mas Thomas recusou a evacuação, alegando em depoimento que ambos estavam bem naquele momento. Em seguida, segundo ele relatou à polícia, “pouco depois” Kerstin passou a apresentar “sinais crescentes de exaustão”, conforme publicado pelo jornal El País.

As autoridades também questionam o fato de o alpinista não ter atendido às ligações e mensagens dos socorristas naquela noite. Ele afirmou que o telefone estava no silencioso. O primeiro contato efetivo ocorreu apenas às 00h30, quando já não havia mais condições climáticas para o helicóptero operar no local. Com isso, o resgate precisou iniciar a pé.

De acordo com os investigadores, Thomas permaneceu com Kerstin até aproximadamente 2h, momento em que a deixou para procurar outra pessoa que pudesse estar na trilha. Um novo pedido de socorro só foi registrado às 3h40. Quando os serviços de emergência finalmente alcançaram o ponto onde ela estava, na manhã seguinte, já não havia sinais de vida.

A escalada havia começado às 6h45 do dia anterior. Às 13h, o casal já se encontrava a menos de 250 metros do topo, no trecho mais técnico da rota, que exige progressão mais lenta. A dificuldade acabou retardando o avanço, fazendo com que ambos ficassem expostos quando a noite caiu.

Promotores afirmam que Thomas, apesar de experiente e natural de Salzburgo, ignorou a falta de preparo da companheira para uma ascensão desse nível. O Ministério Público sustenta que ela foi deixada “desprotegida, exausta e hipotérmica” ao longo da madrugada.