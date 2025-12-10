Acesse sua conta
Autora de 'Os Delírios de Consumo de Becky Bloom' morre aos 55 anos de câncer no cérebro

Escritora vendeu mais de 50 milhões de livros, teve obras traduzidas para 40 idiomas e enfrentava um glioblastoma desde 2022

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:43

Sophie Kinsella
Sophie Kinsella Crédito: David Hartley/Shutterstock

Sophie Kinsella, autora consagrada da série "Os Delírios de Consumo de Becky Bloom", morreu aos 55 anos após lutar contra um câncer agressivo no cérebro. A família informou que ela faleceu “em paz” na manhã desta quarta-feira e que seus últimos dias foram marcados por “família, música, acolhimento, Natal e alegria”.

“Estamos de coração partido ao anunciar a morte, nesta manhã, de nossa querida Sophie”, diz o comunicado. Os parentes também destacaram: “Ela morreu pacificamente, com seus últimos dias preenchidos por suas verdadeiras paixões. Não conseguimos imaginar como será a vida sem seu brilho e seu amor pela vida.”

A família lembrou ainda que, mesmo diante da doença, a escritora demonstrou força excepcional. “Apesar da enfermidade, que ela enfrentou com uma coragem inimaginável, Sophie se considerava verdadeiramente abençoada - por ter uma família e amigos maravilhosos e pelo extraordinário sucesso de sua carreira literária. Ela nunca tomou nada como garantido e foi eternamente grata pelo amor que recebeu.”

O comunicado termina dizendo: “Ela fará uma falta imensa, nossos corações estão despedaçados.”

A morte ocorre pouco mais de um ano após Kinsella, cujo nome real era Madeleine Wickham, tornar público que havia sido diagnosticada com glioblastoma no fim de 2022. Na época, ao explicar por que não havia divulgado antes, ela escreveu no Instagram: “Eu não compartilhei isso antes porque queria garantir que meus filhos pudessem ouvir e assimilar a notícia em privacidade e se adaptar ao nosso ‘novo normal’.”

Ela também enviou uma mensagem de solidariedade a quem enfrenta a doença. “A todos que sofrem de qualquer forma de câncer, envio amor e meus melhores desejos, assim como aos que os acompanham. Receber um diagnóstico difícil pode parecer solitário e assustador, e o apoio de quem está ao redor significa mais do que palavras podem dizer.”

Kinsella deixa uma obra que ultrapassa 50 milhões de exemplares vendidos em mais de 60 países, com traduções para 40 idiomas. Seu sucesso editorial também chegou às telas: os dois primeiros livros da série - The Secret Dreamworld of a Shopaholic e Shopaholic Abroad - foram adaptados no filme Os Delírios de Consumo de Becky Bloom (2009), estrelado por Isla Fisher.

Araminta Whitley e Marina de Pass, agentes da autora na The Soho Agency, classificaram-na como uma “autora e amiga única na vida” e disseram que representá-la desde o início da carreira foi “o privilégio de nossas vidas profissionais”.

“Maddy era uma mulher inteligente, imaginativa, afetuosa e irreverente, que valorizava o poder de conexão da ficção”, afirmaram. “É difícil imaginar a vida e o trabalho sem Maddy. Vamos lembrá-la por seu calor, sua percepção, seu humor inesgotável, pelos romances brilhantes e espirituosos que nos deixa e por tornar nossos dias infinitamente mais significativos e divertidos.”

“Estamos completamente devastadas com sua morte. Nós a amávamos profundamente e sentiremos sua falta mais do que conseguimos expressar", concluíram.

