Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Doador de sêmen gerou quase 200 filhos em 14 países e espalhou mutação ligada a câncer agressivo

Investigação mostra como brechas regulatórias permitiram a distribuição internacional de um doador com mutação no gene TP53

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:57

Doador de sêmen espalhou mutação
Doador de sêmen espalhou mutação Crédito: Shutterstock

A revelação de que um único doador de sêmen gerou quase 200 crianças em diferentes países empurrou a Europa para um esforço emergencial: identificar todas as famílias afetadas, garantir acesso a protocolos oncológicos preventivos e revisar regras que permitiram que o caso avançasse por quase duas décadas sem controle. A situação, apontam autoridades consultadas pela EBU Investigative Journalism Network, escancara que a falta de integração entre bancos de sêmen, clínicas e autoridades sanitárias não é apenas uma falha administrativa - mas um risco real para a saúde pública e para futuras gerações.

O episódio expôs brechas profundas em um setor bilionário e fragmentado, que movimenta cerca de R$ 285 bilhões (€ 45 bilhões) em todo o mundo. Na Europa, cada país estabelece seus próprios limites de uso para doadores, mas não existe um teto internacional que impeça que o mesmo material circule por diferentes fronteiras. A União Europeia prevê novas normas em 2027, com registros interoperáveis e mais completos. Ainda assim, elas não incluem um limite único de nascimentos por doador, algo defendido por especialistas e autoridades que pedem a criação de um cadastro europeu integrado.

Uma mutação com impacto geracional

O gene TP53, afetado no caso, atua como uma espécie de freio biológico, impedindo que células defeituosas se multipliquem. A mutação reduz essa barreira natural e aumenta o risco de diversos tumores agressivos — inclusive na infância. Crianças concebidas com os gametas alterados podem desenvolver câncer nos primeiros anos de vida, apresentar múltiplos tumores simultâneos ou transmitir a mutação adiante.

Houve relatos de mortes precoces, diagnósticos em série e casos envolvendo irmãos concebidos em clínicas diferentes, mas no mesmo período. Equipes especializadas em síndromes hereditárias reforçam que localizar todas as famílias é crucial para iniciar rastreamento precoce, com exames periódicos e monitoramento contínuo.

Avisos tardios e falhas de registro

Embora o alerta oficial só tenha sido emitido em novembro de 2023, quando a European Sperm Bank confirmou a mutação em amostras armazenadas e bloqueou o doador, muitas famílias não foram notificadas de imediato. A comunicação seguiu pelo Rapid Alert System for Human Tissues and Cells, mas clínicas relataram perda de dados durante migrações de sistemas. Em alguns casos, pais descobriram o risco apenas após encontrarem outras famílias em grupos informais nas redes sociais.

A Autoridade Dinamarquesa de Segurança do Paciente admite que parte das famílias permanece sem informação — o que significa crianças ainda sem acompanhamento médico adequado.

Circulação em larga escala e ausência de controle

Documentos analisados pela EBU mostram que o material do doador circulou de forma atípica:

Dinamarca: 99 crianças - dobro do limite sugerido pelas autoridades.

Bélgica: 53 nascidos - quase dez vezes o teto legal.

Espanha: 35 - apesar de o país permitir apenas seis nascimentos por doador.

Alemanha, Grécia e Suécia: uso confirmado, com casos de crianças afetadas.

Irlanda, Polônia, Albânia e Kosovo: houve envios, mas sem registros de nascimentos.

A investigação também apontou a influência do turismo reprodutivo: pacientes viajavam para fazer tratamento fora de seus países, dificultando o rastreamento. Como cada clínica monitora apenas a própria demanda, não havia consolidação de dados — o que permitiu que a distribuição se estendesse por 17 anos sem detecção.

A European Sperm Bank reconheceu que os limites foram ultrapassados e atribuiu o problema à falta de informações enviadas por clínicas, falhas de controle e à circulação internacional de pacientes.

A mutação invisível nos exames

O doador, cadastrado como “Doador 7069” ou “Kjeld”, passou pelos testes então exigidos. Porém, cerca de 20% de seus espermatozoides carregavam uma mutação inédita no TP53, associada à síndrome de Li-Fraumeni. Como a alteração estava restrita aos gametas — um caso de mosaicismo gonadal — ela não aparecia em exames convencionais, e o doador não apresentava sinais clínicos da síndrome.

Crianças concebidas com esses gametas podem ter herdado a mutação e, potencialmente, repassá-la às próximas gerações.

O que é a síndrome de Li-Fraumeni

A síndrome de Li-Fraumeni (LFS) é uma condição genética rara ligada a alterações no gene TP53, responsável por regular a divisão celular e corrigir danos no DNA. Quando esse mecanismo falha, o risco de tumores aumenta drasticamente, com maior incidência de sarcomas, tumores cerebrais, leucemias e câncer de mama precoce. Pode ser herdada de um dos pais ou surgir como mutação nova.

O acompanhamento de famílias com a mutação inclui ressonâncias, ultrassons, avaliações frequentes e vigilância contínua — muitas vezes ao longo de toda a vida - para identificar tumores ainda em estágio inicial.

A investigação

O caso foi revelado pela EBU Investigative Journalism Network, ligada à European Broadcasting Union, que identificou que o sêmen do doador dinamarquês foi usado em 67 clínicas, 14 países, durante 17 anos, gerando pelo menos 197 crianças - número que pode ser ainda maior. Trata-se de um evento sem precedentes na reprodução assistida e que ultrapassou limites nacionais em vários países.

Mais recentes

Imagem - Alpinista é acusado de deixar namorada morrer congelada em topo de montanha após recusar resgate de helicóptero

Alpinista é acusado de deixar namorada morrer congelada em topo de montanha após recusar resgate de helicóptero
Imagem - Autora de 'Os Delírios de Consumo de Becky Bloom' morre aos 55 anos de câncer no cérebro

Autora de 'Os Delírios de Consumo de Becky Bloom' morre aos 55 anos de câncer no cérebro
Imagem - Avião faz pouso de emergência em rodovia e aterrissa em cima de carro; veja

Avião faz pouso de emergência em rodovia e aterrissa em cima de carro; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
02

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
03

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo
04

Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo