Maratona presencial do CIEE reúne mais de 11 mil oportunidades em todo o país

Ao todo, serão mais de 70 endereços abertos aos jovens e estudantes interessados em uma vaga de estágio ou aprendizagem

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:42

O CIEE busca encaminhar jovens e estudantes para cerca de 8,6 mil oportunidades de estágio e 2,5 mil vagas voltadas para o programa de aprendizagem em órgãos públicos e empresas privadas
O CIEE busca encaminhar jovens e estudantes para cerca de 8,6 mil oportunidades de estágio e 2,5 mil vagas voltadas para o programa de aprendizagem em órgãos públicos e empresas privadas Crédito: Fábio Augusto Ferreira Santos/DIVULGAÇÃO

O final de ano chegou, mas ainda é um bom momento para conquistar uma oportunidade de trabalho. Pensando nisso, o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, abre mais uma vez as suas portas para a tradicional Maratona de Vagas. O evento presencial acontece no dia 10 de novembro, segunda-feira, das 09h às 16h, em mais de 70 postos de atendimento e unidades espalhadas pelo país. Em Salvador, a sede do CIEE está na Torre B. CEMPRE – Centro Empresarial Previnor – Av. Tancredo Neves, 3343, Caminho das Árvores, Salvador – BA, 41820-020 Térreo, Sala 01

A ação trará 11,2 mil vagas de estágio e aprendizagem em 18 estados brasileiros, e durante o evento, o CIEE busca encaminhar jovens e estudantes para cerca de 8,6 mil oportunidades de estágio e 2,5 mil vagas voltadas para o programa de aprendizagem em órgãos públicos e empresas privadas pelo Brasil.

Para participar da Maratona é necessário levar somente os documentos pessoais (RG, CPF e um comprovante de residência que pode estar no nome dos pais ou parentes próximos) à unidade ou posto de atendimento mais próximo da residência. Nos locais, será possível receber atendimento da equipe CIEE e auxílio na busca de vagas, construção ou atualização do currículo e orientações sobre os serviços oferecidos pela instituição.

As áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são: Administração, Direito, Marketing, Contabilidade e Construção Civil. Já em Aprendizagem, são Administração, Vendas, Varejo, Logística e Produção.

A ação é gratuita e presencial, e os interessados devem acessar a página https://portal.ciee.org.br/vem/ para localizar a unidade mais próxima de sua residência.

Para Mônica Vargas, superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, a Maratona é um bom momento para quem ainda não garantiu a sua vaga neste ano. “Muitos jovens e estudantes encaram o final de ano como um momento de descanso, mas a Maratona de Vagas surge como uma ponte facilitadora aos que ainda não conquistaram a sua tão sonhada vaga no mundo do trabalho. Afinal, ainda há tempo de dar o primeiro passo na jornada profissional”- pontua.

CIEE 61 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

Com assessoria

Tags:

Empregos Educação

