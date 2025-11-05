ENEM2025

Faber-Castell e Faculdade Anhanguera distribuem 60 mil canetas e promovem aulões gratuitos para o ENEM em SP e Salvador

Ação nacional oferece apoio direto aos estudantes na reta final do exame, com revisão de conteúdos e presença de influenciadoras educacionais em aulas presenciais nos dias 6 e 13 de novembro.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:19

Além da distribuição das canetas, as marcas promovem aulões gratuitos e simultâneos Crédito: Divulgação

A Faber-Castell e a Faculdade Anhanguera lançam uma mobilização nacional para apoiar estudantes na reta final do ENEM. A ação inclui a distribuição gratuita de 60 mil canetas esferográficas pretas, item obrigatório para o exame, em locais estratégicos de prova nas cidades de São Paulo e Salvador.

Além da distribuição, as marcas promovem aulões gratuitos e simultâneos nas unidades da Anhanguera nos dias 6 e 13 de novembro, com revisões de redação, linguagens, humanas, matemática, biológicas e outras. As aulas serão conduzidas pelas professoras-influenciadoras Pamba (@pambrandaoo) e Gabi Mello (@ameninadamatematica), reconhecidas nas redes sociais por conteúdos educacionais, e outros professores renomados. Para participar, os interessados podem procurar a Faculdade Anhanguera mais próxima e consultar a disponibilidade para ter acesso ao conteúdo.