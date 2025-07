ITAPARICA

Mais uma tonelada de espécie invasora é retirada da Baía de Todos-os-Santos

Medusa foi retirada em ação conjunta após explosão populacional

Wendel de Novais

Publicado em 25 de julho de 2025 às 11:29

Espécie invasora é retirada em Itaparica Crédito: Reprodução

Uma nova espécie invasora, que é uma água viva que se prolifera em locais de água quente, rasa e transparente, foi retirada da região da praia do Brasileirinho, em Itaparica, ao longo da quinta-feira (24). Ao todo, um total de 1,2 tonelada da ‘medusa exótica’ estava na orla em uma área que ameaça a biodiversidade e teve que ser removida pelo poder público. >

Durante a ação de retirada da espécie, o professor Emílio Lana, do Instituto de Biologia (Ibio) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), explicou que a água viva chegou à Baía de Todos-os-Santos em uma invasão secundária, já que foi detectada em outros lugares no Brasil, mas não tinha sido vista na Bahia. >

“Provavelmente a invasão dela se dá a partir de um dos estágios do ciclo de vida que não é a medusa, é um estágio chamado de pólipo. É bem pequenininho, parece com uma anêmona, um coral, e que fica grudado nessas superfícies rígidas que a gente tem na água do mar. Então ele se reproduz por brotamento, ele clona, produz umas águas vivas pequenininhas que vão crescendo”, detalha o professor. >

Veja fotos da retirada da medusa invasora 1 de 6

A iniciativa de retirada da espécie foi realizada no Dia do Oceano e teve como objetivo conter os impactos causados pela espécie, que ameaça a biodiversidade marinha e compromete o equilíbrio dos ecossistemas costeiros da região. >

A ação integrou a primeira etapa de uma operação ambiental conduzida pela Prefeitura de Itaparica, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e Universidade Federal da Bahia (UFBA). >

As medusas invasoras removidas serão encaminhadas para uma pesquisa científica que irá avaliar os impactos da espécie na região e subsidiar o desenvolvimento de estratégias de monitoramento e controle a longo prazo, orientando as próximas etapas de preservação ambiental. A operação também contou com o apoio dos projetos ambientais Maré de Março e Recife das Pinas Unas, além da participação ativa de moradores da comunidade local. >