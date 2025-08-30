SALVADOR

Engenheiro é preso suspeito de agredir mulher e atear fogo a casa em Dom Avelar

Vítima sobreviveu, mas teve quadro de intoxicação por monóxido de carbono

Carol Neves

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 09:27

Ramon Dantas Martins Crédito: Reprodução

Um engenheiro civil foi preso sob suspeita de agredir a mulher e atear fogo na casa dos dois, no bairro de Dom Avelar, em Salvador, na sexta-feira (29).

Ramon Dantas Martins, de 34 anos, teria chegado em casa alcoolizado e começado a discutir com a mulher. Durante a briga, ele quebrou móveis e a vítima, assustada, se trancou em um quarto. O acusado então teria espalhado óleo de cozinha o imóvel e ateado fogo para tentar atingir, a mulher, uma servidora pública também de 34 anos.

A vítima conseguiu sair correndo, mas o agressor ainda teria jogado um pano em chamas em cima dela, que inalou fumaça e ficou com sinais de intoxicação por monóxido de carbono. Ela foi socorrida para um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

Uma equipe da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local, na Rua Régia Lúcia, para averiguar uma denúncia de incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar as chamas e a moradora foi socorrida pelo Samu, diz a PM, acrescentando que a Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a TV Bahia, a vítima informou a polícia que vivia com Ramon há seis anos e a relação sempre teve episódios de agressão tanto verbal quanto física. Ela relatou que já tinha sido ameaçada por ele. O homem foi descrito como possessivo e a briga no dia do crime começou por conta de uma mensagem que ele viu nas redes sociais.