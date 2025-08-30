OPERAÇÃO DA PM

Adolescente é apreendido com submetralhadora e drogas em Lauro de Freitas

Ação da 18ª CIPM ocorreu na localidade do Nativos

Carol Neves

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 08:27

Arma apreendida com menor Crédito: Divulgação

Um adolescente armado com uma submetralhadora foi apreendido na noite da sexta-feira (29), na localidade de Nativos, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), por policiais da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Segundo a corporação, a equipe fazia patrulhamento na região quando avistou cerca de quatro indivíduos portando armas de fogo. Ao notar a aproximação dos militares, o grupo tentou fugir, mas um dos suspeitos foi alcançado.

Com ele, os policiais encontraram uma submetralhadora calibre 9mm carregada com 19 munições e sete porções de cocaína.