Adolescente é apreendido com submetralhadora e drogas em Lauro de Freitas

Carol Neves
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 08:27
Um adolescente armado com uma submetralhadora foi apreendido na noite da sexta-feira (29), na localidade de Nativos, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), por policiais da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).
Segundo a corporação, a equipe fazia patrulhamento na região quando avistou cerca de quatro indivíduos portando armas de fogo. Ao notar a aproximação dos militares, o grupo tentou fugir, mas um dos suspeitos foi alcançado.
Com ele, os policiais encontraram uma submetralhadora calibre 9mm carregada com 19 munições e sete porções de cocaína.
O adolescente apreendido e todo o material foram encaminhados para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde foram adotadas as medidas cabíveis.