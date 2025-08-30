Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolescente é apreendido com submetralhadora e drogas em Lauro de Freitas

Ação da 18ª CIPM ocorreu na localidade do Nativos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 08:27

Arma apreendida com menor
Arma apreendida com menor Crédito: Divulgação

Um adolescente armado com uma submetralhadora foi apreendido na noite da sexta-feira (29), na localidade de Nativos, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), por policiais da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Segundo a corporação, a equipe fazia patrulhamento na região quando avistou cerca de quatro indivíduos portando armas de fogo. Ao notar a aproximação dos militares, o grupo tentou fugir, mas um dos suspeitos foi alcançado.

Com ele, os policiais encontraram uma submetralhadora calibre 9mm carregada com 19 munições e sete porções de cocaína.

O adolescente apreendido e todo o material foram encaminhados para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Mais recentes

Imagem - Veja as causas da síndrome do joelho de corredor e como preveni-la

Veja as causas da síndrome do joelho de corredor e como preveni-la
Imagem - Saiba 5 benefícios da atividade física na terceira idade

Saiba 5 benefícios da atividade física na terceira idade
Imagem - Vacinação antirrábica: Shopping Barra recebe posto da campanha neste fim de semana

Vacinação antirrábica: Shopping Barra recebe posto da campanha neste fim de semana

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua