SALVADOR

Manhã de dança leva 600 pessoas ao Farol da Barra

Aulão de dança acontece simultaneamente em 21 cidades brasileiras

Fernanda Varela

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 14:48

Evento da Smart Fit no Farol da Barra Crédito: Divulgação

O Farol da Barra amanheceu tomado por música, dança e suor neste sábado (30). Soteropolitanos e turistas que passavam pela orla e aproveitavam o dia de sol se depararam com um cenário diferente: centenas de pessoas reunidas para meter dança em um dos cartões-postais mais famosos de Salvador.

O evento, que comemorava os 16 anos da Smart Fit, reuniu cerca de 600 pessoas que curtiram aulas de Funcional, Zumba e FitDance, tudo ao ar livre, segundo informações da Gerente de Operações da Smart Fit, Adriana Assunção.

Além da capital baiana, o aulão de dança acontece simultaneamente em 21 cidades brasileiras. “Aqui em Salvador escolhemos o cenário mais bonito que temos. Teve muita gente reunida: idosos, adultos, crianças, foi um espaço bem democrático. E o mais interessante é que, embora seja um evento da Smart Fit, era aberto a todos, então tinha turista, morador, gente que tava passando e decidiu dançar, foi muito bom”, explica o coordenador de aulas coletivas do Nordeste da Smart Fit, Márcio Sena.

“Eu amo dançar. Estou de férias aqui e ia curtir uma praia. Quando cheguei, me deparei com um monte de gente dançando e me juntei, sem nem saber o que era. É muito bom ver tanta gente junta dançando. Quem dança é mais feliz”, disse a estudante Rafaela Trindade, 25 anos, que é paraense e curte férias em Salvador.

Além das aulas, quem esteve por lá pôde acompanhar um show da banda Pagode do Ritch, que tocou sucessos como “Pela Vida Inteira”, “Dança da Cordinha” e outros hits.

“Sou aluna da Smart Fit e todos os anos marco presença, mas este ano o evento foi maravilhoso e com um cenário extraordinário. Aulas de danças maravilhosas, muita alegria e música”, disse a advogada Sara Natividade, 28.