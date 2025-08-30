Manhã de dança leva 600 pessoas ao Farol da Barra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 14:48
O Farol da Barra amanheceu tomado por música, dança e suor neste sábado (30). Soteropolitanos e turistas que passavam pela orla e aproveitavam o dia de sol se depararam com um cenário diferente: centenas de pessoas reunidas para meter dança em um dos cartões-postais mais famosos de Salvador.
O evento, que comemorava os 16 anos da Smart Fit, reuniu cerca de 600 pessoas que curtiram aulas de Funcional, Zumba e FitDance, tudo ao ar livre, segundo informações da Gerente de Operações da Smart Fit, Adriana Assunção.
Além da capital baiana, o aulão de dança acontece simultaneamente em 21 cidades brasileiras. “Aqui em Salvador escolhemos o cenário mais bonito que temos. Teve muita gente reunida: idosos, adultos, crianças, foi um espaço bem democrático. E o mais interessante é que, embora seja um evento da Smart Fit, era aberto a todos, então tinha turista, morador, gente que tava passando e decidiu dançar, foi muito bom”, explica o coordenador de aulas coletivas do Nordeste da Smart Fit, Márcio Sena.
“Eu amo dançar. Estou de férias aqui e ia curtir uma praia. Quando cheguei, me deparei com um monte de gente dançando e me juntei, sem nem saber o que era. É muito bom ver tanta gente junta dançando. Quem dança é mais feliz”, disse a estudante Rafaela Trindade, 25 anos, que é paraense e curte férias em Salvador.
Além das aulas, quem esteve por lá pôde acompanhar um show da banda Pagode do Ritch, que tocou sucessos como “Pela Vida Inteira”, “Dança da Cordinha” e outros hits.
“Sou aluna da Smart Fit e todos os anos marco presença, mas este ano o evento foi maravilhoso e com um cenário extraordinário. Aulas de danças maravilhosas, muita alegria e música”, disse a advogada Sara Natividade, 28.
O evento conta com a participação de todos os professores de aulas coletivas, como as de dança da Smart Fit. A rede tem 31 unidades na Bahia.