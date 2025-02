TENTATIVA DE GOLPE

'Nenhuma preocupação', afirma Bolsonaro sobre denúncia da PGR

Expectativa é que procurador-geral da República apresente a denúncia ainda nesta semana

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, nesta terça-feira (18), que não está preocupado com a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a participação dele na tentativa de golpe de Estado. A expectativa é que a denúncia seja feita ainda nesta semana . >

“Olha pra minha cara, não tenho nenhuma preocupação com as acusações, zero”, falou ao sair de um almoço com líderes da oposição. >