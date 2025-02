TENTATIVA DE GOLPE

Denúncia contra Bolsonaro deve ser apresentada pela PGR nesta semana

Caso sejam pedidas as penas mínimas, o ex-presidente pode ser condenado a 11 anos de prisão

Gonet teria admitido a interlocutores estar com a decisão pronta, revelou a colunista da CNN Brasil Tainá Falcão. >

O procurador-geral da República deve acusar Bolsonaro de ser o principal beneficiário de um esquema que tentou impedir a posse do presidente Lula (PT), adiantou o colunista do UOL, Tales Faria. >

"Bolsonaro deve ser acusado de ter tentado depor um governo legitimamente constituído. Isso, por si só, daria uma pena de 4 a 12 anos de prisão, a qual se somaria a tentativa de abolição do Estado democrático de Direito por meio de violência ou grave ameaça, e de integrar uma organização criminosa. Caso a Procuradoria peça as penas mínimas, Bolsonaro poderia ser condenado a 11 anos de prisão no total", avaliou Faria. >