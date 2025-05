INSEGURANÇA

Homem tem carro roubado enquanto estacionava veículo no Costa Azul

Crime ocorreu na Rua Monsenhor Gaspar Sadoc

Um homem foi vítima de um assalto enquanto estacionava o carro na Rua Monsenhor Gaspar Sadoc, no bairro do Costa Azul, em Salvador, por volta de 20h, desta quinta-feira (22). >

De acordo com imagens de um câmera de segurança, o assaltante desce de um outro carro e anuncia o assalto à mão armada. O suspeito leva o celular e o veículo da vítima. >

Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) investiga o roubo de um automóvel, ocorrido na noite de quinta-feira (22), no bairro do Costal Azul. Diligências estão sendo realizadas pela unidade para apurar a identidade do suspeito.>