CODESAL

Mais chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou informou meteorológico nesta segunda-feira (26)

Millena Marques

Publicado em 26 de maio de 2025 às 10:58

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A atuação de uma massa de ar quente e seca continuará mantendo o tempo estável em Salvador nesta semana. A presença de cavados, no entanto, favorecerá a ocorrência de chuvas. Entre esta segunda-feira (26) e terça-feira (27), a previsão é de céu claro parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. >

Na quarta-feira (28), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). Para quinta-feira (29) e sexta-feira (30), é previsto céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas, por vezes fortes, a qualquer hora do dia. >