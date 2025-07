REDE ESTADUAL

Bahia lança novo uniforme escolar após 15 anos; veja como ficou

700 mil camisas serão distribuídas para os alunos

Depois de 15 anos sem mudanças, a rede estadual de ensino da Bahia vai contar com um novo modelo de uniforme escolar. O lançamento oficial aconteceu nesta terça-feira (15) em Salvador, durante evento no Hotel Fiesta, e marcou o início da distribuição gratuita de 700 mil camisas para alunos de escolas públicas.>

A nova peça será implantada gradualmente em toda a rede e foi apresentada por estudantes durante um desfile. “Depois de 15 anos, a gente apresenta para a rede estadual de ensino um novo uniforme. Uma nova farda com a cara dos estudantes, com a identidade e o pertencimento deles”, disse a secretária estadual de Educação, Rowenna Brito.>

No mesmo local, teve início também a formação “Tempo de transformar: a política de Educação Integral na Bahia”, voltada para 779 gestores escolares. A proposta é fortalecer o modelo de Educação Integral nas escolas estaduais e promover ajustes na organização curricular. A programação vai até quinta-feira (17) e inclui a exibição do curta-metragem “A Educação Integral e seu legado de direitos às aprendizagens”.>

A iniciativa tem apoio do Instituto Natura e do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação. Iara Pires Viana, gerente de políticas públicas do Ensino Médio Integral no Instituto Natura, destacou que “a Educação Integral é uma política transformadora, que fortalece o protagonismo estudantil e promove justiça social”.>