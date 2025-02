DENÚNCIA

Idoso é encontrado morto em asilo clandestino de Salvador; polícia investiga maus-tratos

Caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (25)

Um idoso morreu em um abrigo clandestino no bairro de Itacaranha, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (25). Segundo vizinhos, o homem passou mal na noite de segunda-feira (24), mas havia apenas uma funcionária no plantão, que demorou a chamar o Samu. Quando a emergência chegou, o paciente já estava sem sinais vitais. >

A causa da morte ainda não foi confirmada, no entanto, a polícia investiga uma denúncia de maus-tratos contra idosos no local. Depoimentos dão conta de que os pacientes não eram bem alimentados e havia muita sujeira nos ambientes internos e externos. >

Um dos vizinhos do asilo, Carlos Teixeira, de 66 anos, ainda conta que a dona do local, identificada como Fabiana, foi até o estabelecimento na madrugada e falou que o idoso era um "homem de idade", com saúde debilitada. >