CENTRO-SUL BAIANO

Criança de um ano morre após ser encontrada com sinais de maus-tratos

Caso aconteceu no município de Barra do Choça

Um bebê de um ano morreu após ser encontrado desnutrido, desidratado e com sinais de agressão. O caso aconteceu no município de Barra do Choça, no centro-sul baiano. De acordo com a Polícia Civil (PC), a criança foi identificada como Junior Henrique Fontes Silva. Os pais do pequeno foram presos na última quinta-feira (6). >