IRREGULARIDADES

Cidade baiana suspende contratação de aprovados em processo seletivo

Decisão foi tomada após recomendação do Ministério Público da Bahia (MP)

Tharsila Prates

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 19:24

Cidade de Palmeiras, na Chapada Crédito: Reprodução

O Município de Palmeiras, na Chapada Diamantina, suspendeu nessa segunda-feira (10) as convocações e contratações dos aprovados no processo seletivo simplificado para a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer após acatar recomendação do Ministério Público.

A autora da recomendação, promotora Suélen Lima Casé, solicitou a suspensão da convocação na última sexta-feira (7) após diversas irregularidades no edital serem relatadas pelos candidatos, como contradição nas classificações eliminatórias e classificatórias da primeira etapa do processo e ausência de protocolo especificando documentações a serem entregues, o que impossibilita a comprovação do cumprimento com os requisitos exigidos.

Além da suspensão, a promotora solicitou ainda que o Município esclareça publicamente se a primeira etapa, caracterizada como análise curricular, é apenas classificatória ou também eliminatória, promovendo, se necessário, retificação do edital, além de garantir a emissão de protocolo de recebimento especificando os documentos entregues e revisar as desclassificações por ausência do mesmo.