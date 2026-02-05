Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que o Camaleão é o bloco mais caro de Salvador?

Bloco é comandado por Bell Marques e sai no domingo, na segunda e na terça de carnaval

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 05:30

Bloco Camaleão na Barra
Bloco Camaleão na Barra Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

É coisa de fé. E talvez só ela consiga explicar a sensação de pisar na avenida e seguir Bell Marques por quatro ou mais quilômetros, cantando a plenos pulmões sem perder o fôlego. Sair no Bloco Camaleão, pelo menos um dia do Carnaval, já se tornou tradição para uma massa de fãs e admiradores da história do bloco e do próprio cantor. A demanda, a trajetória, a emoção, a euforia e o amor pelo bloco tradicional o tornaram o mais caro do Carnaval de Salvador, chegando a custar até R$ 2.150 por um único dia.

No site da Central do Carnaval, é possível comprar o ingresso do domingo por R$ 1.990, o da segunda-feira por R$ 1.790 e o da terça por R$ 1.490. Em outras plataformas, como Quero Abadá e Ticket Maker, os valores podem chegar a R$ 2.150, R$ 1.934 e R$ 1.610 para os mesmos dias.

No topo do pódio dos blocos mais caros da folia soteropolitana, acompanham o Camaleão o Coruja, comandado por Ivete Sangalo, com preços que variam entre R$ 1.590 e R$ 1.690, e o Vumbora, também com Bell Marques, na sexta e no sábado, que pode custar entre R$ 1.090 e R$ 1.364.

Religiosamente, ano após ano, o educador físico Ângelo Maique, de 32 anos, veste o abadá com a tradicional patinha no centro e vai para a rua atrás do bloco. “O Camaleão virou muito além de um bloco, virou uma religião. Só de colocar aquela pata amada no peito, o olhar das pessoas fica diferente. O abadá é lindo, cheio de energia, transmite uma sensação de realização na vida de quem sempre respirou Carnaval”, expressa.

Camaleão é memória, encontros e emoção

Ângelo Maique, 32, é educador físico de Salvador e ama sair no Bloco Camaleão por Acervo pessoal
Ângelo Maique, 32, é educador físico de Salvador e ama sair no Bloco Camaleão por Acervo pessoal
Ângelo Maique, 32, é educador físico de Salvador e ama sair no Bloco Camaleão por Acervo pessoal
Ângelo Maique, 32, é educador físico de Salvador e ama sair no Bloco Camaleão por Acervo pessoal
Ângelo Maique, 32, é educador físico de Salvador e ama sair no Bloco Camaleão por Acervo pessoal
Fagner Santos, 31, é gerente comercial de Salvador e ama sair no Bloco Camaleão por Acervo pessoal
Fagner Santos, 31, é gerente comercial de Salvador e ama sair no Bloco Camaleão por Acervo pessoal
Camaleão é um dos blocos mais antigos de Salvador por Reprodução/ Camaleão
Camaleão é um dos blocos mais antigos de Salvador por Reprodução/ Camaleão
Camaleão é um dos blocos mais antigos de Salvador por Reprodução/ Camaleão
Camaleão é um dos blocos mais antigos de Salvador por Reprodução/ Camaleão
Camaleão vive completa 48 anos por Divulgação
1 de 12
Ângelo Maique, 32, é educador físico de Salvador e ama sair no Bloco Camaleão por Acervo pessoal

Para ele, sair no Camaleão é fortalecer um amor pelo Carnaval que vem de berço. “Meus pais se conheceram no Carnaval, então eu praticamente nasci na festa, escutando várias bandas de axé. E a que mais me chamou atenção foi o Chiclete com Banana”, conta. Neste ano, como já é tradição, Ângelo vai atrás do Camaleão no domingo de Carnaval, o dia em que a busca pelos ingressos costuma ser maior, o que eleva ainda mais o valor.

Com uma demanda de público maior, especialmente no domingo e na segunda-feira, a diferença de preços é justificada pelos serviços oferecidos aos foliões. “Com mais procura, as estruturas são reforçadas e a logística é ampliada. A terça-feira, embora igualmente especial, costuma ter uma busca um pouco menor, a cidade tem menos fluxo e o Carnaval já está em clima de despedida”, explica a assessoria da Central do Carnaval, responsável pela organização do bloco. “A questão não é sobre preço — ser mais caro ou mais barato —, mas sobre escolher o dia que combina com o ritmo, a programação e o Carnaval que o folião quer viver”, acrescenta.

Veja preços de blocos do Carnaval de Salvador

Fundado em 1978, o Bloco Camaleão é um dos mais emblemáticos do Carnaval de Salvador. Comandado por Bell Marques, o bloco desfila domingo, segunda e terça-feira no circuito Dodô (Barra-Ondina). É o bloco mais caro de toda a folia soteropolitana: R$ 1.610,00 (terça-feira), R$ 1.934 (segunda-feira) e R$ 2.150 (domingo), no Quero Abadá. Na Central do Carnaval e no Folia Bahia, os abadás saem por R$ 1.490 (terça), R$ 1.790 (segunda) e R$ 1.990 (domingo). O pacote com todos os dias custa R$ 5.270. por Arisson Marinho/ CORREIO
Criado em 1963 e comandado por Ivete Sangalo desde 2002, o Coruja é um dos blocos mais tradicionais da folia. Ao lado do Camaleão, o bloco é um dos mais caros da festa. Neste ano, o Coruja desfila no sábado e na segunda-feira no circuito Barra-Ondina. Os valores são de R$1.590 (sábado) e R$ 1.690 (segunda). Os acessos podem ser adquiridos na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. por Arisson Marinho/CORREIO
Criado por Bell Marques em 2014 após lançar carreira solo, o bloco Vumbora já é um dos mais queridos pelo público no circuito Barra-Ondina. Ele desfila na sexta e no sábado, e os valores variam nas três plataformas. Na Central do Carnaval, os acessos custam R$ 1.090 (sexta) e R$ 1.240 (sábado), com pacote de dois dias por R$ 2.330. No Quero Abadá, os ingressos saem, respectivamente, por R$ 1.178,00 e R$ 1.340. No Folia Bahia, por sua vez, custam R$1.070 e R$ 1.280. por Divulgação/Quero Abadá
Criado em 1985 na praia de Jaguaribe e comandado por Daniela Mercury, o Crocodilo desfila no domingo no circuito Dodô. O ingresso custa R$ 840 e pode ser adquirido no Quero Abadá. por Divulgação/Quero Abadá
Sob o comando do GG da Bahia, o cantor Léo Santana, o Nana desfila no circuito Barra-Ondina na sexta e no sábado. No primeiro dia, o abadá custa R$ 490. Já o acesso do segundo dia é vendido por R$ 590. O pacote com os dois dias custa R$ 1.080. O Nana também tem opção VIP, mas os dois dias estão esgotados. Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Arisson Marinho/CORREIO
Comandado por Durval Lelys, vocalista do Asa de Águia por 27 anos, o bloco desfila dois dias no Carnaval de Salvador, domingo e segunda, no circuito Barra-Ondina. No primeiro dia, o acesso custa R$ 950. No segundo dia, os foliões podem adquirir o ingresso por R$ 900. A opção dos dois dias custa R$ 1.665. Também existe a opção VIP com open bar, esgotada na Central do Carnaval, mas ainda disponível no Quero Abadá para a segunda-feira, por R$ 1.800. Os acessos podem ser adquiridos na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. por Arisson Marinho/CORREIO
O mais recente bloco comandado por Bell Marques, o Bloco da Quinta foi lançado oficialmente no Carnaval de 2023 e desfila, como o próprio nome aponta, na quinta-feira, no circuito Dodô. O abadá pode ser encontrado por R$ 940 (Folia Bahia), R$ 990 (Central do Carnaval) e R$ 1.070 (Quero Abadá). por Arisson Marinho/CORREIO
Comandado por Cláudia Leitte, o bloco Largadinho desfila no domingo e na terça no circuito Barra-Ondina. Na Central do Carnaval e no Quero Abadá, a entrada custa R$ 790 em ambos os dias. No Folia Bahia, o abadá sai por R$ 780. Os foliões podem comprar o pacote com os dois dias no valor de R$ 1.380 (Folia Bahia) ou R$ 1.420 (Central do Carnaval). por Reprodução/Quero Abadá
O bloco Eva desfila no circuito Dodô no sábado, com a banda Eva. O abadá é vendido por R$ 490. Na Central do Carnaval, há ainda pacotes que incluem outros blocos: Eva + Me Abraça Seg (R$ 1.251), Eva + Me Abraça Dom (R$ 1.296) e Eva + Me Abraça Dom e Seg (R$ 2.106). Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Arisson Marinho/CORREIO
Criado no verão de 1994, o bloco Timbalada vai desfilar na sexta e no sábado do circuito Dodô no sábado de Carnaval. Na sexta, o comando é da Banda Timbalada. No sábado, o bloco será comandado pelo cacique Carlinhos Brown. Os abadás custam R$ 500. Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Reprodução
O bloco UAU - Chá da Alice sai na quinta-feira no circuito Barra-Ondina. O abadá é o mais barato da folia, sendo vendido por R$ 240. A banda Babado Novo, sob o comando de Mari Antunes, é a atração que puxa o bloco, um dos mais recentes do Carnaval baiano. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá. por Fred Pontes e Riotur/Divulgação
Puxado pela banda Cheiro de Amor, comandada atualmente pela voz de Raquel Tombesi, o bloco desfila na sexta-feira, no circuito Dodô. Os abadás podem ser comprados por R$290 na Central do Carnaval e Folia Bahia, e R$ 340 no Quero Abadá. por Divulgação
Estreando no Carnaval de Salvador, o Bloco da Segunda toma o circuito Dodô na segunda-feira – como o nome sugere –, comandado por Xanddy Harmonia. O abadá custa R$ 280 e pode ser adquirido na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. por Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia
Outra novidade de Xanddy Harmonia, o Bloco da Torcida desfila no domingo no circuito Dodô. Os ingressos também custam R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Reprodução/Instagram
O bloco Praieiro desfila na Barra-Ondina na terça-feira, sob o comando da banda Jammil. Os abadás estão sendo vendidos por R$ 300 na Central do Carnaval, no Quero Abadá e no Folia Bahia. Na Central do Carnaval, existem também opções de pacotes: um com dois abadás e dois bucket hats por R$ 480 e outro com três abadás e três bucket hats por R$ 649,98. por Divulgação
Com a banda Olodum, o bloco de mesmo nome desfila no domingo, no circuito Dodô. O abadá custa R$ 550. Local de venda: Central do Carnaval. por Cláudio Passos/ Divulgação
O bloco Fissura desfila na sexta e no sábado no circuito Dodô, comandado por Tomate. Os ingressos variam entre R$ 407 (sexta) e R$ 427 (sábado). O Fissura também oferece abadás VIP, que custam R$ 1.500 e R$ 1.700. Também há pacotes para os dois dias, que variam entre R$ 757 e R$ 3.200. Locais de venda: Central do Carnaval e Quero Abadá. por Reprodução/Quero Abadá
O bloco Vem Comigo, sob o comando de Carla Cristina, desfila na segunda-feira, no circuito Dodô. Os abadás são vendidos por R$ 250. Locais de venda: Central do Carnaval, Quero Abadá e Folia Bahia. por Reprodução/Quero Abadá
Com o tema “Eu te conheço de outros carnavais”, Tatau comanda o Bloco Frenesi no domingo de Carnaval, no circuito Osmar. O abadá custa R$ 300 e pode ser adquirido no Folia Bahia. por Divulgação
Celebrando 65 carnavais este ano, o Bloco Os Internacionais desfila no domingo no Circuito Osmar, sob o comando da banda É O Tchan. O abadá custa R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia. por Divulgação
Criado em 1975 por jovens estudantes, o Alvorada é o mais antigo bloco de samba a desfilar no Carnaval de Salvador. Com Marquinhos Sensação, Rogério Bambeia, Renato da Rocinha, Roberto Mendes, Morango, Banjo Novo e Ala de Canto, o bloco toma as ruas do tradicional Circuito Osmar na sexta-feira, com abadás a R$ 280. Onde comprar: Central do Carnaval. por Fafá M. Araújo
O Bloco Amor e Paixão, que tem mais de duas décadas de história, sai no Circuito Osmar na quinta-feira de Carnaval. Este ano, terá a participação de nomes como Nelson Rufino, Eduardinho (Fora da Mídia), Batifun e Rogério Bambeia. O acesso custa R$280 e pode ser adquirido na Central do Carnaval. por Arquivo CORREIO
O Bloco Happy desfila no sábado no circuito Osmar, comandado por Tio Paulinho e a banda Filhos de Jorge. Os abadás podem ser adquiridos na Central do Carnaval, com a unidade a R$ 350 e o kit família (dois adultos e uma criança) por R$ 450. por Divulgação
1 de 23
Fundado em 1978, o Bloco Camaleão é um dos mais emblemáticos do Carnaval de Salvador. Comandado por Bell Marques, o bloco desfila domingo, segunda e terça-feira no circuito Dodô (Barra-Ondina). É o bloco mais caro de toda a folia soteropolitana: R$ 1.610,00 (terça-feira), R$ 1.934 (segunda-feira) e R$ 2.150 (domingo), no Quero Abadá. Na Central do Carnaval e no Folia Bahia, os abadás saem por R$ 1.490 (terça), R$ 1.790 (segunda) e R$ 1.990 (domingo). O pacote com todos os dias custa R$ 5.270. por Arisson Marinho/ CORREIO

Viver o Carnaval de Salvador é viver a história dos blocos que ajudam a escrever cada uma das linhas que compõem essa fantasia. Um dos mais antigos da cidade, o Camaleão nasceu em 1978, fruto dos anseios de jovens universitários que sentiam que algo faltava no festejo da época. A Praça da Piedade, com toda a sua energia e fauna, foi a inspiração para o início do que hoje é um dos blocos mais emblemáticos da capital baiana.

Na rua pela primeira vez em 1979, o bloco levou sua essência de transformação e inovação e não tinha como dar errado. No ano seguinte, o bloco seguiu inovando com a construção de seu próprio trio elétrico, projetado pelo artista Bel Borba. Ao longo desses 48 anos, o Camaleão já arrastou multidões sob o comando de Luiz Caldas, entre 1985 e 1990, e de Bell Marques desde 1991, primeiro à frente do Chiclete com Banana, até a saída do cantor em 2014, e, atualmente, em carreira solo.

Leia mais

Imagem - 'Belzeiros' seguem o veterano na Barra e explicam por que Bell Marques fascina

'Belzeiros' seguem o veterano na Barra e explicam por que Bell Marques fascina

Imagem - Direto de Minas Gerais, casal diverte foliões na Barra com boneco idêntico a Bell Marques

Direto de Minas Gerais, casal diverte foliões na Barra com boneco idêntico a Bell Marques

Imagem - Bell no Carnaval: fôlego para mais 10 carnavais arrastando multidões

Bell no Carnaval: fôlego para mais 10 carnavais arrastando multidões

O valor, para muitos, até parece pequeno diante da história e dos grandes encontros que o bloco proporciona. Anualmente, o gerente comercial Fagner Santos, de 31 anos, acompanha o Camaleão e acumula amizades ao longo do percurso. “Escolho sair no Camaleão por ser um bloco contagiante, onde tenho a alegria de curtir meu ídolo e reencontrar grandes amizades que fiz ao longo dessa caminhada atrás de Bell”, afirma.

Tags:

Carnaval Bell Marques

Mais recentes

Imagem - Com homenagem ao samba, saiba como será a abertura do Carnaval de Salvador

Com homenagem ao samba, saiba como será a abertura do Carnaval de Salvador
Imagem - Confira as atrações do carnaval nos palcos do Centro Histórico

Confira as atrações do carnaval nos palcos do Centro Histórico
Imagem - Péricles vem pro Carnaval de Salvador? Entenda a confusão criada nas redes sociais envolvendo o cantor

Péricles vem pro Carnaval de Salvador? Entenda a confusão criada nas redes sociais envolvendo o cantor

MAIS LIDAS

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)
01

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante
02

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
03

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior
04

Porcelanato é coisa do passado: a moda agora é piso como nas casas de interior