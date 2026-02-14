Acesse sua conta
Licia Fabio comenta parceria com Carlinhos Brown: 'Uns quarenta anos de estrada'

Samba de Roda inspira a terceira edição do Camarote Brown by Licia Fabio e Zum Brazil

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 19:56

Licia Fabio e Carlinhos Brown celebram o terceiro ano consecutivo de realização do Camarote Brown que, em 2026, homenageia o Samba de Roda. A parceria conta também com a empresa Zum Brazil na idealização do espaço.

Ao falar sobre a relação de confiança com o artista, Licia destaca a longevidade dessa união: "Uns quarenta anos de estrada", afirma a promoter.

A ancestralidade do Samba de Roda inspira a terceira edição do Camarote Brown by Licia Fabio e Zum Brazil, que retorna ao Carnaval de Salvador em 2026 ocupando toda a área interna e externa do restaurante Barravento, na orla da Barra.

Único camarote instalado do lado do mar na orla da Barra, o Camarote Brown oferece vista privilegiada para o Circuito Dodô e para dois dos principais cartões-postais da cidade, o Farol da Barra e o Cristo da Barra. Além das ativações internas, o espaço amplia a interação do público com os trios elétricos, criando uma experiência integrada entre camarote e rua.

Com proposta de imersão no universo cultural da música baiana e do Carnaval, o camarote tem como eixo central o Samba de Roda e sua influência na música brasileira. O conceito se reflete na ambientação, na gastronomia e nas exposições artísticas. Durante os cinco dias de folia, o serviço será all inclusive, com bebidas, bufê variado, ativações de grandes marcas e um mirante externo montado especialmente para a festa. A estrutura fixa do Barravento garante conforto e segurança, com salões e banheiros climatizados.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Carnaval 2026 Carlinhos Brown

