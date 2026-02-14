CARNAVAL DE SP

Rainha de bateria, Gracyanne Barbosa chega atrasada e de tênis em desfile da União da Ilha

Rainha de bateria da União da Ilha voltou ao Anhembi após cirurgia e diz que falha não foi responsabilidade dela

Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:10

Gracyanne Barbosa Crédito: Anderson Bordê / AgNews

Gracyanne Barbosa chamou mais atenção do que gostaria no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. A musa fitness, que é rainha de bateria da União da Ilha, se atrasou e a bateria acabou precisando entrar na no Anhembi sem a presença dela.

Em conversa com a imprensa, Gracyanne afirmou que o problema foi causado por falhas no ajuste da fantasia. Segundo ela, a peça não foi corrigida como combinado na prova realizada na véspera do desfile. “Provei no dia anterior, para fazer os ajustes finais, mostrei onde precisava arrumar, porque estava grande. O profissional me devolveu da mesma maneira, sem dizer nada. Quando fui colocar, vi que estava do mesmo jeito, chamei e ele disse que chegaria em 35 minutos pra arrumar e, nisso, demorou quase 2h, atrasando toda minha programação. Eu estava pronta às 19h”, relatou.

Em tom de desabafo, completou: “Complicado quando não depende da gente”.

Apesar do contratempo, a musa fitness destacou a emoção de voltar a desfilar. No ano passado, ela rompeu um tendão durante participação no quadro Dança dos Famosos, passou por cirurgia e enfrentou um longo período de recuperação. Neste Carnaval, precisou desfilar de tênis.

“O desfile foi incrível, uma mistura de sentimentos, transbordando alegria por estar de volta ao Anhembi e grata por ter conseguido desfilar depois de uma cirurgia grande. Fiquei muito emocionada no final, com aquela sensação de ‘eu consegui’. Afinal, até uns dias atrás, parecia um sonho impossível e distante”, declarou.