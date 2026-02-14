Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rainha de bateria, Gracyanne Barbosa chega atrasada e de tênis em desfile da União da Ilha

Rainha de bateria da União da Ilha voltou ao Anhembi após cirurgia e diz que falha não foi responsabilidade dela

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:10

Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa Crédito: Anderson Bordê / AgNews

Gracyanne Barbosa chamou mais atenção do que gostaria no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. A musa fitness, que é rainha de bateria da União da Ilha, se atrasou e a bateria acabou precisando entrar na no Anhembi sem a presença dela. 

Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa por Anderson Bordê / AgNews
Gracyanne Barbosa por Anderson Bordê / AgNews
Gracyanne Barbosa por Anderson Bordê / AgNews
Gracyanne Barbosa por Anderson Bordê / AgNews
Gracyanne Barbosa por Anderson Bordê / AgNews
Gracyanne Barbosa por Anderson Bordê / AgNews
Gracyanne Barbosa por Anderson Bordê / AgNews
Gracyanne Barbosa por Anderson Bordê / AgNews
Gracyanne Barbosa por Anderson Bordê / AgNews
Gracyanne Barbosa por Anderson Bordê / AgNews
1 de 10
Gracyanne Barbosa por Anderson Bordê / AgNews

Em conversa com a imprensa, Gracyanne afirmou que o problema foi causado por falhas no ajuste da fantasia. Segundo ela, a peça não foi corrigida como combinado na prova realizada na véspera do desfile. “Provei no dia anterior, para fazer os ajustes finais, mostrei onde precisava arrumar, porque estava grande. O profissional me devolveu da mesma maneira, sem dizer nada. Quando fui colocar, vi que estava do mesmo jeito, chamei e ele disse que chegaria em 35 minutos pra arrumar e, nisso, demorou quase 2h, atrasando toda minha programação. Eu estava pronta às 19h”, relatou.

Leia mais

Imagem - Justiça barra pedido de Daniela Mercury e expõe rixa no Carnaval de Salvador

Justiça barra pedido de Daniela Mercury e expõe rixa no Carnaval de Salvador

Imagem - VÍDEO: Apaixonados, Bruna Marquezine e Shawn Mendes protagonizam cena digna de filme em cima do trio de Ivete Sangalo

VÍDEO: Apaixonados, Bruna Marquezine e Shawn Mendes protagonizam cena digna de filme em cima do trio de Ivete Sangalo

Imagem - Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson

Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson

Em tom de desabafo, completou: “Complicado quando não depende da gente”.

Apesar do contratempo, a musa fitness destacou a emoção de voltar a desfilar. No ano passado, ela rompeu um tendão durante participação no quadro Dança dos Famosos, passou por cirurgia e enfrentou um longo período de recuperação. Neste Carnaval, precisou desfilar de tênis.

Leia mais

Imagem - Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete

Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete

Imagem - Debaixo de chuva, Glória Groove surge deslumbrante para puxar trio no Parque Ibirapuera

Debaixo de chuva, Glória Groove surge deslumbrante para puxar trio no Parque Ibirapuera

Imagem - Nando Cunha revela que não gostava de Juliana Paes: 'Tinha ressalvas pelo que as pessoas falavam'

Nando Cunha revela que não gostava de Juliana Paes: 'Tinha ressalvas pelo que as pessoas falavam'

“O desfile foi incrível, uma mistura de sentimentos, transbordando alegria por estar de volta ao Anhembi e grata por ter conseguido desfilar depois de uma cirurgia grande. Fiquei muito emocionada no final, com aquela sensação de ‘eu consegui’. Afinal, até uns dias atrás, parecia um sonho impossível e distante”, declarou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - Solteira, Ivete Sangalo brinca em primeiro Carnaval após término com Cady: 'Tesão em mim mesma'

Solteira, Ivete Sangalo brinca em primeiro Carnaval após término com Cady: 'Tesão em mim mesma'
Imagem - Margareth Menezes inova com circo, maracatu e capoeira no meio do circuito Barra-Ondina

Margareth Menezes inova com circo, maracatu e capoeira no meio do circuito Barra-Ondina

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3614, deste sábado (14)
01

Resultado da Lotofácil 3614, deste sábado (14)

Imagem - Com homenagem a Xuxa, Carla Perez se despede do Algodão Doce no Carnaval de Salvador
02

Com homenagem a Xuxa, Carla Perez se despede do Algodão Doce no Carnaval de Salvador

Imagem - Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete
03

Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2973, deste sábado (14)
04

Resultado da Mega-Sena 2973, deste sábado (14)