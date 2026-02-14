Debaixo de chuva, Glória Groove surge deslumbrante para puxar trio no Parque Ibirapuera

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 17:05
Glória Groove posou para fotos antes de subir ao trio do Bloco Agrada Gregos, realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A artista foi uma das atrações do evento, que reúne milhares de foliões durante o período de pré-Carnaval na capital paulista.
Com produção marcante e figurino pensado para a folia, Gloria chamou atenção ao chegar ao local e cumprimentar fãs nos bastidores. O bloco é conhecido por celebrar a diversidade e costuma reunir público expressivo a cada edição.
Glória Groove
No repertório, a cantora levou sucessos da carreira e músicas que já se tornaram presença garantida em festas e carnavais pelo país, mantendo o clima de celebração que marca o evento no Ibirapuera.
