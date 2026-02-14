FOLIA

Solteira, Ivete Sangalo brinca em primeiro Carnaval após término com Cady: 'Tesão em mim mesma'

Cantora comanda primeiro dia de bloco Coruja na Barra-Ondina

Millena Marques

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:50

Ivete Sangalo Crédito: Sora Maia/CORREIO

A cantora Ivete Sangalo arrancou sorrisos do público ao brincar com a solteirice durante o primeiro dia do bloco Coruja na tarde deste sábado (14), no Circuito Dodô (Barra-Ondina). A cantora anunciou a separação com o nutricionista Daniel Cady, em novembro do ano passado.

"Estou tão gostosa que nem eu mesmo estou aguentando. Às vezes eu mesma me pego e sinto tesão da porra em mim mesma. A pessoa quando tem um 'auto tesão', ela não precisa pegar em ninguém, ela se 'auto se pega'. Estou nessa pegada, estou me 'auto descobrindo'. Estou em um relacionamento sério comigo, mas já estou vendo problemas", brincou.

Esse é o primeiro desfile de Ivete no Carnaval de Salvador 2026. A cantora volta a puxar trio na festa da capital baiana na segunda-feira (16), com o segundo dia do bloco Coruja, e na terça-feira (17), com a Pipoca da Ivete no Campo Grande.

"Estou devagar. Sabe quando você começa um relacionamento e você quer entender como funciona? Eu cheguei com tudo, apaixonada, pirada em mim, mas estou com calma, observando como me comporto", continuou.