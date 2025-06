SUL DA BAHIA

Ponte interditada sobre o Rio Jequitinhonha será liberada este mês, diz ministro

Carros pequenos e vans serão os primeiros a receber liberação

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2025 às 22:33

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha Crédito: Reprodução

Em cumprimento de agenda em Salvador nesta quinta-feira (5), o ministro dos Transportes do Brasil, Renan Filho, anunciou que a ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no km 661,72 da BR-101, em Itapebi, no Sul da Bahia, terá tráfego de veículos leves permitidos até o dia 20 deste mês. A construção de uma nova ponte deve começar em julho. >

De acordo com o Ministério dos Transportes, a ponto será revitalizada e liberada para carros leves e vans, para garantir o deslocamento de moradores da região para trabalho, atendimento médico e outras necessidades básicas. >

A reabertura será possível após uma série de serviços emergenciais definidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit ), como a retirada de uma camada de asfalto e a limpeza do sistema de drenagem. O objetivo é reduzir a carga sobre a estrutura e permitir o monitoramento do comportamento da ponte por 15 dias. Ao fim desse período, o Dnit fará nova avaliação para decidir se será possível ampliar o tráfego para veículos mais pesados.>

De acordo com apurações da TV Bahia, a liberação de outros veículos ocorrerá de forma gradual, até que caminhões de até 20 toneladas possam transitar pela construção. >

Renan informou que a nova ponte, de 510 metros de extensão, será construída sem que a antiga seja demolida que a população consiga continuar circulando na região durante o período de obras, que deve ser de 12 meses. Aproximadamente R$ 100 milhões serão investidos na construção.>

A estrutura foi interditada completamente no início do mês de maio, por conta da estrutura precária. Desde janeiro, o tráfego de veículos de carga, independente do peso bruto, estava suspenso na ponte, estando liberada apenas a circulação de veículos leves e ônibus.>