BR-101

Kevi Jonny abandona ônibus e atravessa ponte de moto para chegar a tempo de show

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha está interditada desde o início do mês

A interdição do fluxo de veículos pesados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha na BR-101, em Itapebi, tem provocado transtornos para quem viaja pelo sul baiano. Neste domingo (25), foi a vez do cantor Kevi Jonny tentar atravessar a ponte, que está interditada para veículos de grande porte desde o dia 5 de maio. O artista abandonou o ônibus e realizou o percurso na garupa de uma moto, como mostra um vídeo publicado em suas redes sociais. >

Enquanto isso, a equipe ficou do outro lado da ponte com o ônibus que transportava o grupo. Kevi Jonny se apresenta em Porto Seguro neste domingo (25), após se apresentar em Itabuna, na noite de sábado (24). A ponte cruzada pelo cantor baiano foi interditada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), após as fortes chuvas que atingiram a região. >