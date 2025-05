VEJA TRAJETOS IMPACTADOS

Empresa de ônibus altera rotas intermunicipais após interdição na BR-101

Ponte que fica sobre o Rio Jequitinhonha no km 661 foi interditada totalmente no início do mês

Esther Morais

Publicado em 22 de maio de 2025 às 07:10

Águia Branca abre 60 vagas para motoristas na Bahia Crédito: Divulgação

A Viação Águia Branca alterou as rotas dos ônibus intermunicipais que passavam perto da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no km 661 da BR-101/BA, em Itapebi, no sul baiano. A área foi interditada no início do mês devido às condições estruturais críticas da via. >

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

As viagens com trajetos alterados incluem: Salvador x Teixeira de Freitas, Salvador x Porto Seguro, Salvador x Itanhém, Salvador x Nova Viçosa, Bom Despacho x Porto Seguro, Salvador x Rio de Janeiro, Salvador x Vila Velha, Aracaju x Rio de Janeiro, Ilhéus x Vitória, Ilhéus x Viçosa, Itabuna x Vitória e Ilhéus x Cachoeiro de Itapemirim.>

A empresa reforça que não suspendeu suas operações no estado. Nesse sentido, foram providenciados desvios mais seguros para algumas linhas que foram impactadas no estado. Com isso, os ônibus da Viação Águia Branca deixam de utilizar a estrada de terra da região, conhecida como desvio da Veracel, o que proporciona mais conforto e segurança aos viajantes.>