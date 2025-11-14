Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CNH no Ensino Médio? Entenda o projeto que quer levar o curso teórico da habilitação para as escolas

Proposta ainda aponta que os professores das instituições poderão ministrar as aulas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 06:30

divulgação da lista do CNH da Gente e CNH na Escola nesta quarta (23)
Processo para a obtenção a habilitação pode começar no Ensino Médio Crédito: Divulgação/Ciretran

Após a proposta para o fim da obrigatoriedade da aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), outra proposta do Ministério dos Transportes chama a atenção de quem sonha com a habilitação.

A pasta propôs no final do mês passado que as aulas teóricas sejam oferecidas no Ensino Médio, dentro das escolas, como uma atividade extracurricular. De acordo com o órgão, o objetivo é aproximar a educação para o trânsito do ambiente escolar, "permitindo que os jovens concluam parte das etapas obrigatórias antes mesmo de completar 18 anos".

Veja os valores para CNH na categoria A/B em auto escolas consultadas pelo CORREIO*

Auto Escola Definitiva: fica na Estrada do Matadouro, 364, Águas Claras, e cobra R$ 3652 a vista | R$ 3.752 até 12x no crédito por Google
Top Auto Escola: fica na Av. Caminho de Areia, 62, Machado, e cobra R$ 3.650 a vista | R$ 3.990,06 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Agora: fica no Edifício Fundação Politécnica, na Avenida Sete de Setembro, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Reis: fica no Centro Empresarial Iguatemi, na Avenida Tancredo Neves, 274 , Caminho das Árvores, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.817,33 até 12x no crédito | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Conduzir: fica no Shopping da Gente, na Avenida ACM, Brotas, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.899,90 até 10x no crédito por Google
Auto Escola Nova Habilite-se: fica na Praça da Revolução, em Periperi, e cobra R$ 3.642,82 a vista | R$ 3.890 até 10x no crédito por Google
1 de 6
Auto Escola Definitiva: fica na Estrada do Matadouro, 364, Águas Claras, e cobra R$ 3652 a vista | R$ 3.752 até 12x no crédito por Google

Além das escolas, a proposta também prevê a realização do curso teórico nas Escolas Públicas de Trânsito (EPTs), nas autoescolas e em uma plataforma digital disponibilizada pelo Ministério dos Transportes.

Professores

O projeto também determina que os professores, além de instrutores de trânsito, podem ministrar as aulas teóricas nas escolas. Para isso, eles precisam ser capacitados conforme as regras da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O conteúdo das aulas deverá ser definido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Para a aprovação, os estudantes deverão ter frequência mínima de 75% das aulas. Os aprovados receberão um certificado válido nacionalmente. Esse documento será identificado no Registro Nacional de Condutores (Renach) e poderá ser aproveitado no futuro para o processo de habilitação.

De acordo com o Ministério dos Transportes, atualmente, 51% dos jovens entre 18 e 24 anos ainda não dirigem e não possuem CNH.

Leia mais

Imagem - Tirar CNH na Bahia pode ficar até 67% mais barato e demorar metade do tempo; entenda

Tirar CNH na Bahia pode ficar até 67% mais barato e demorar metade do tempo; entenda

Imagem - Veja que veículos vão passar a exigir placa e CNH dos condutores a partir de 2026

Veja que veículos vão passar a exigir placa e CNH dos condutores a partir de 2026

Imagem - Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo

Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo

Tags:

Trânsito Cnh Autoescola Prova Propostas cnh

Mais recentes

Imagem - Saiba quais estados brasileiros correm maior risco de ciclones

Saiba quais estados brasileiros correm maior risco de ciclones
Imagem - Passagens aéreas: veja qual é o dia mais caro para viajar no final de ano

Passagens aéreas: veja qual é o dia mais caro para viajar no final de ano
Imagem - Hoje, 14 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Hoje, 14 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia
01

Adolescente de 15 anos é executado a tiros após alimentar cavalo na Bahia

Imagem - BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari
02

BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari

Imagem - Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas
03

Polêmica no MEC: exclusão de doutores da gratificação divide servidores e especialistas

Imagem - PMs são condenados por roubar torcedores do Vitória; penas somam quase 30 anos
04

PMs são condenados por roubar torcedores do Vitória; penas somam quase 30 anos