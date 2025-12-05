TRAGÉDIA

Carro descontrolado invade casa e jovem morre em acidente em estrada da Bahia

Vídeo mostra carro derrapando em alta velocidade antes de atingir muro e derrubar parede

Wendel de Novais

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08:00

Imagens mostram momento que carro sai da pista Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Vitor dos Santos, de 24 anos, morreu após perder o controle do carro que dirigia e colidir contra uma residência às margens da BA-026, na zona rural de Elísio Medrado, na quarta-feira (3). O passageiro que o acompanhava sofreu ferimentos, mas conseguiu sobreviver.

Imagens registradas por uma câmera de segurança instalada ao lado da casa mostram o veículo derrapando em alta velocidade antes de atingir o imóvel. O carro chega a levantar do chão antes do impacto, que destruiu parte da estrutura. A cozinha e a sala ficaram totalmente danificadas, mas ninguém que estava na casa se feriu.

Imagens mostram momento em que carro sai da pista 1 de 5

Quando a Polícia Militar chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas por moradores e levadas ao hospital. O motorista, identificado como Vitor dos Santos, não resistiu aos ferimentos. Ele foi sepultado nesta quinta-feira (4) em Elísio Medrado. O passageiro recebeu atendimento e teve alta em seguida.

A Câmara de Vereadores do município divulgou uma nota lamentando a morte de Vitor e manifestando apoio aos familiares, que enfrentam o luto após o acidente.