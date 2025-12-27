REFORÇO

Vitória anuncia contratação de lateral destaque da Série B

Lateral de 27 anos assina até 2028 e chega após saída de Raúl Cáceres

Carol Neves

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:53

Mateusinho Crédito: Reprodução

O Vitória oficializou na manhã deste sábado (27) mais um nome para o elenco da temporada 2026. O clube anunciou a contratação do lateral-direito Mateusinho, que se destacou pelo Cuiabá na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador, de 27 anos, firmou contrato com o Rubro-Negro por três temporadas, com validade até dezembro de 2028. Para marcar o anúncio, o Vitória divulgou nas redes sociais um vídeo reunindo lances e momentos do atleta com a camisa do Dourado.

TEM REFORÇO NA ÁREA! ?⚫?



O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do lateral-direito Mateusinho. O atleta de 27 anos chega para o Leão com contrato válido por 3 anos!



Seja bem vindo, Mateusinho!#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/Wq1AjEzCKq — EC Vitória (@ECVitoria) December 27, 2025

Mateusinho defendia o Cuiabá desde 2023 e acumulou números expressivos no período: foram 64 jogos disputados, nove gols marcados e oito assistências distribuídas. Antes disso, o lateral construiu carreira passando por clubes do Maranhão, como Sampaio Corrêa, Tuntum e Moto Club, além de Goyataz e Mageense, no futebol do Rio de Janeiro.

A chegada do novo reforço ocorre em meio à reformulação do setor. Titular durante boa parte da última temporada, o uruguaio Raúl Cáceres não teve o contrato renovado e retornou ao futebol paraguaio, abrindo espaço para a disputa na posição.