Vitória anuncia contratação de lateral destaque da Série B

Carol Neves
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:53
O Vitória oficializou na manhã deste sábado (27) mais um nome para o elenco da temporada 2026. O clube anunciou a contratação do lateral-direito Mateusinho, que se destacou pelo Cuiabá na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.
O jogador, de 27 anos, firmou contrato com o Rubro-Negro por três temporadas, com validade até dezembro de 2028. Para marcar o anúncio, o Vitória divulgou nas redes sociais um vídeo reunindo lances e momentos do atleta com a camisa do Dourado.
Mateusinho defendia o Cuiabá desde 2023 e acumulou números expressivos no período: foram 64 jogos disputados, nove gols marcados e oito assistências distribuídas. Antes disso, o lateral construiu carreira passando por clubes do Maranhão, como Sampaio Corrêa, Tuntum e Moto Club, além de Goyataz e Mageense, no futebol do Rio de Janeiro.
A chegada do novo reforço ocorre em meio à reformulação do setor. Titular durante boa parte da última temporada, o uruguaio Raúl Cáceres não teve o contrato renovado e retornou ao futebol paraguaio, abrindo espaço para a disputa na posição.
Com a contratação, o técnico Jair Ventura passa a contar, até o momento, com Mateusinho, Claudinho e Paulo Roberto como opções para a lateral direita. Um dia antes, na sexta-feira (26), o Vitória já havia anunciado o volante Caíque Gonçalves como reforço para o meio-campo.