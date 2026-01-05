Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia aposta em promissor lateral argentino para substituir Santi Arias

Román Gómez chega do Estudiantes após temporada de afirmação, títulos nacionais e experiência na Libertadores

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10:47

Román Gómez
Román Gómez Crédito: Reprodução

O Bahia definiu o nome que vai assumir a lacuna deixada por Santi Arias na lateral direita. O clube acertou a contratação do argentino Román Gómez, de 21 anos, que estava no Estudiantes e chega ao Tricolor após ganhar espaço e protagonismo no futebol do seu país.

Gómez encerrou a última temporada como titular do Estudiantes e acumulou rodagem importante em competições de alto nível. Foram 26 partidas disputadas no ano passado, período que marcou sua consolidação no time profissional e despertou o interesse do Bahia, que buscava um jogador jovem, com perfil competitivo e vivência internacional.

A experiência continental pesa no currículo do novo reforço. O lateral foi titular durante a campanha do Estudiantes na Libertadores e esteve em campo no confronto contra o Flamengo pelas quartas de final, decidido nos pênaltis a favor do clube brasileiro.

Román Gómez vai reforçar o Bahia

Román Gómez por Reprodução
Román Gómez por Reprodução
Román Gómez por Reprodução
Román Gómez por Reprodução
Román Gómez por Reprodução
1 de 5
Román Gómez por Reprodução

Além da bagagem internacional, Román Gómez chega com títulos recentes. Promovido ao elenco principal em 2024, conquistou a Copa Argentina logo em seu primeiro ano. Já em 2025, firmou-se como titular e levantou o Clausura e a Taça dos Campeões, ampliando o currículo mesmo com pouca idade.

No Bahia, o argentino chega para disputar posição com Gilberto, que veste a camisa tricolor desde o segundo semestre de 2023 e foi o titular da lateral direita na última temporada. A contratação também marca a reposição direta da saída de Santi Arias, que não teve o contrato renovado após o fim de 2025.

Tags:

Ecbahia Román Gómez

Mais recentes

Imagem - Qual é a fortuna de Rayssa Leal? Skatista completa 18 anos dona de patrimônio milionário

Qual é a fortuna de Rayssa Leal? Skatista completa 18 anos dona de patrimônio milionário
Imagem - Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026
Imagem - Bahia anuncia saída do lateral-direito Santiago Arias

Bahia anuncia saída do lateral-direito Santiago Arias

MAIS LIDAS

Imagem - Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa
01

Tio mata bebê de 11 meses a facadas e é morto pelo pai da criança durante festa

Imagem - Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões
02

Vencedor da Mega da Virada ainda não resgatou prêmio e pode perder R$ 181 milhões

Imagem - Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'
03

Jovem explica por que deixou amigo para trás em trilha: 'Meu estilo de vida'

Imagem - Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026
04

Bahia se reapresenta com retornos e novidades para temporada 2026