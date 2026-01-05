REFORÇO

Bahia aposta em promissor lateral argentino para substituir Santi Arias

Román Gómez chega do Estudiantes após temporada de afirmação, títulos nacionais e experiência na Libertadores

O Bahia definiu o nome que vai assumir a lacuna deixada por Santi Arias na lateral direita. O clube acertou a contratação do argentino Román Gómez, de 21 anos, que estava no Estudiantes e chega ao Tricolor após ganhar espaço e protagonismo no futebol do seu país.

Gómez encerrou a última temporada como titular do Estudiantes e acumulou rodagem importante em competições de alto nível. Foram 26 partidas disputadas no ano passado, período que marcou sua consolidação no time profissional e despertou o interesse do Bahia, que buscava um jogador jovem, com perfil competitivo e vivência internacional.

A experiência continental pesa no currículo do novo reforço. O lateral foi titular durante a campanha do Estudiantes na Libertadores e esteve em campo no confronto contra o Flamengo pelas quartas de final, decidido nos pênaltis a favor do clube brasileiro.

Além da bagagem internacional, Román Gómez chega com títulos recentes. Promovido ao elenco principal em 2024, conquistou a Copa Argentina logo em seu primeiro ano. Já em 2025, firmou-se como titular e levantou o Clausura e a Taça dos Campeões, ampliando o currículo mesmo com pouca idade.