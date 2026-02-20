Acesse sua conta
Bahia x Atlético de Alagoinhas: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado (21), às 20h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:00

Estádio de Pituaçu
Estádio de Pituaçu Crédito: Divulgação / GOV-BA

Em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano 2026, O Bahia enfrenta o Atlético de Alagoinhas em duelo que servirá apenas para cumprir tabela a partida será disputada, neste sábado (21), às 20h (de Brasília), no Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA). O Tricolor já garantiu mando de campo até uma eventual final do estadual, enquanto o Carcará está rebaixado. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Atlético de Alagoinhas ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta), pelo YouTube da TVE e também pelo canal oficial do Bahia no YouTube, a TV Bahêa.

Bahia

O Bahia entrará em campo com time completamente reserva, preservando seus titulares para o duelo decisivo contra o O'Higgins, na próxima quarta-feira (22), pela Libertadores. O confronto contra o Carcará, na prática, não altera a situação do clube na tabela, que já tem o mando de campo até uma eventual final garantido. 

Inicialmente marcado para o Estádio Carneirão, em Alagoinhas, o jogo foi antecipado para sábado (21) e transferido para Pituaçu, maior atrativo para os torcedores para a partida. Para o duelo, seguem fora por questões físicas Ruan Pablo, Michel Araújo, David Duarte e Kanu — ainda que também fossem poupados mesmo se estivessem aptos.

Atlético de Alagoinhas

Lanterna da competição, com apenas três pontos e nenhuma vitória, o Atlético de Alagoinhas já está matematicamente rebaixado para a Série B do estadual. O clube retorna à segunda divisão após oito temporadas na elite, período em que se consolidou como uma das principais forças do interior baiano, com cinco semifinais, três finais e um bicampeonato estadual em 2021 e 2022. Agora, o Carcará busca ao menos uma vitória de honra antes do fim da campanha.

Prováveis escalações de Bahia x Atlético de Alagoinhas

Bahia: João Paulo; Gilberto, Fredi, Luiz Gustavo e Iago; Jota, Rodrigo Nestor e David Martins; Kauê Furquim, Dell e Sanabria. Técnico: Rogério Ceni.

Atlético de Alagoinhas: Gabriel Bartelli; Van, Michael Douglas, Dedé e Hernandes; Willian Kaefer, Everson e Papaterra; Michael, Miller e Everton Felipe. Técnico: Sérgio Araújo.

Ficha do jogo

  • Jogo: Bahia x Atlético de Alagoinhas
  • Campeonato: Campeonato Baiano 2026
  • Rodada: Última rodada da primeira fase
  • Data: Sábado, 21 de fevereiro de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Pituaçu, Salvador - BA
  • Onde assistir: TVE (TV aberta), YouTube da TVE e TV Bahêa (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Nogueira Prado
  • Assistente 1: Patrícia dos Reis do Nascimento Deus
  • Assistente 2: José Carlos Oliveira dos Santos
  • 4º Árbitro: Jeferson Silva Andrade

Tags:

Bahia Campeonato Baiano 2026

