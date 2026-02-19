ALTERAÇÃO

Jogo do Bahia no Baianão sofre nova mudança; saiba o que mudou

O local do duelo continua sendo o estádio de Pituaçu, em Salvador

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:19

Estádio de Pituaçu Crédito: Divulgação / GOV-BA

Após a Federação Bahiana de Futebol (FBF) mudar o confronto entre Atlético de Alagoinhas e Bahia de domingo para o sábado (21), o jogo sofreu mais uma alteração. Desta vez, a mudança foi no horário. O jogo mudou de 16h para às 20h. O local do duelo continua sendo o estádio de Pituaçu, em Salvador, com mando do Carcará.

Como o mando é do clube do interior do estado, sócios Esquadrão terão de adquirir o bilhete para acessar o jogo. A venda de ingressos para a partida já começou. Os ingressos custam R$ 40 (preço único) e estão à disposição na plataforma Ingresse.



A alteração ocorreu a pedido do clube mandante, com concordância do Bahia e da TVE Bahia, detentora dos direitos de transmissão. Como a situação das equipes já está definida — o Tricolor garantiu a liderança geral e o Atlético está matematicamente rebaixado — a mudança não interfere na disputa por classificação ou permanência, que seguirá concentrada nos demais jogos da rodada, todos marcados para domingo (22), às 16h.

O duelo também marca o retorno do Bahia a Pituaçu após três anos sem atuar no estádio pelo estadual. A última partida do clube no local foi em janeiro de 2023, quando venceu a Juazeirense por 3x1 na estreia daquela edição do torneio.