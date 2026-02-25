Acesse sua conta
Carrasco da Seleção, Sneijder se posiciona em caso de racismo contra Vini Jr

O ex-jogador revelou ter recebido milhares de ameaças após seu posicionamento

  • Pedro Carreiro

  • Estadão

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15:16

Wesley Sneijder pela Seleção Holandesa

Carrasco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, Wesley Sneijder voltou aos holofotes — desta vez fora das quatro linhas. Autor dos dois gols da virada da Holanda sobre o Brasil nas quartas de final do Mundial da África do Sul, o ex-meia da Laranja Mecânica se manifestou sobre o caso de racismo envolvendo Vinicius Júnior na Champions League.

O atacante do Real Madrid acusou o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, de esconder a boca com a camisa para chama-lo de “macaco” durante o confronto de ida dos playoffs das oitavas de final Champions League, em Lisboa. Prestianni foi suspenso provisoriamente pela Uefa enquanto o caso é investigado e não estará presente na partida decisiva no Santiago Bernabéu, na tarde desta quarta-feira (25).

Durante participação no programa Rondo, da emissora holandesa Ziggo Sport, Sneijder foi enfático ao avaliar a situação: “Ficou claro que ele sabia que havia cometido um erro grave. Acho que haverá consequências”. A declaração repercutiu especialmente na Argentina. Segundo o próprio ex-jogador, seu posicionamento gerou uma onda de ataques virtuais.

“É uma situação terrível. Recebi 4 mil ameaças de morte da Argentina na semana passada por expressar minha opinião. Todos têm direito à sua opinião. Aqueles que me ameaçam também têm uma opinião. Eu também tenho uma opinião baseada no que vejo", comentou. 

Dentro de campo, o Real Madrid chega em vantagem após vencer o primeiro duelo por 1x0, com gol de Vinicius Júnior. Um empate no Santiago Bernabéu é suficiente para garantir a classificação às oitavas de final da principal competição europeia.

