Chateado com eliminação na Libertadores, atacante do Bahia desabafa: 'Faltou mais paciência'

Willian José marcou os dois gols do Esquadrão na partida contra o O’Higgins

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 21:36

Willian José lamentou a eliminação do Bahia na Libertadores
Willian José lamentou a eliminação do Bahia na Libertadores Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia até venceu a equipe do O’Higgins por 2x1 no tempo normal, mas a derrota no Chile levou a decisão para as cobranças de pênalti, que acabou com a eliminação do Tricolor na Copa Libertadores. Autor dos dois gols do Esquadrão no tempo normal, o centroavante Willian José lamentou a queda do time na competição internacional e falou sobre a pressão sob o time.

"Depois que fizemos o primeiro gol, acho que faltou mais paciência. A gente começou a tomar algumas decisões que não deveríamos ter tomado, mas é o futebol. Está só começando o ano. Claro que é muito doloroso para nós sermos eliminado da Libertadores, mas está só começando o ano, é levantar a cabeça", disse.

"Eu sei que todo mundo está chateado. Nós também estamos. A gente queria muita classificação para a fase de grupos, mas é levantar a cabeça. A gente já tem maturidade o suficiente para aguentar agora a pressão, que vai ser muito difícil, mas a gente tem que estar preparados", complementou o atacante.

Lamentando a eliminação, o Esquadrão tem um compromisso marcado para o próximo final de semana. No sábado (28), os tricolores recebem a Juazeirense na Arena Fonte Nova para disputar a semifinal do Campeonato Baiano. O confronto começa a partir das 17h.

