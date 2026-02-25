Chateado com eliminação na Libertadores, atacante do Bahia desabafa: 'Faltou mais paciência'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 21:36
O Bahia até venceu a equipe do O’Higgins por 2x1 no tempo normal, mas a derrota no Chile levou a decisão para as cobranças de pênalti, que acabou com a eliminação do Tricolor na Copa Libertadores. Autor dos dois gols do Esquadrão no tempo normal, o centroavante Willian José lamentou a queda do time na competição internacional e falou sobre a pressão sob o time.
"Depois que fizemos o primeiro gol, acho que faltou mais paciência. A gente começou a tomar algumas decisões que não deveríamos ter tomado, mas é o futebol. Está só começando o ano. Claro que é muito doloroso para nós sermos eliminado da Libertadores, mas está só começando o ano, é levantar a cabeça", disse.
Bahia x O’Higgins, pela 2ª fase da Libertadores
"Eu sei que todo mundo está chateado. Nós também estamos. A gente queria muita classificação para a fase de grupos, mas é levantar a cabeça. A gente já tem maturidade o suficiente para aguentar agora a pressão, que vai ser muito difícil, mas a gente tem que estar preparados", complementou o atacante.
Lamentando a eliminação, o Esquadrão tem um compromisso marcado para o próximo final de semana. No sábado (28), os tricolores recebem a Juazeirense na Arena Fonte Nova para disputar a semifinal do Campeonato Baiano. O confronto começa a partir das 17h.