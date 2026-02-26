LIBERTADORES

Torcedor chileno é preso por ato racista na Fonte Nova durante jogo do Bahia

Ele foi filmado fazendo gestos imitando macacos

Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08:41

Torcida do Bahia chegando para a partida Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Um torcedor chileno foi detido em flagrante por suspeita de injúria racial durante a partida entre Bahia e O’Higgins, válida pela segunda fase preliminar da Libertadores, realizada na noite desta quarta-feira (25), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem foi flagrado por câmeras de videomonitoramento fazendo gestos de macaco direcionados a jogadores do Bahia. Após a identificação, ele foi encaminhado para exames e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

No Brasil, o crime de injúria racial é considerado inafiançável e imprescritível, com previsão de pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa.

O episódio ocorreu após denúncia do próprio torcedor que teria sido alvo das ofensas. A Polícia Militar interveio ainda dentro das dependências do estádio, retirou o suspeito do local e o conduziu à delegacia para os procedimentos legais.