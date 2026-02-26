Torcedor chileno é preso por ato racista na Fonte Nova durante jogo do Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08:41
Um torcedor chileno foi detido em flagrante por suspeita de injúria racial durante a partida entre Bahia e O’Higgins, válida pela segunda fase preliminar da Libertadores, realizada na noite desta quarta-feira (25), na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Segundo informações da Polícia Civil, o homem foi flagrado por câmeras de videomonitoramento fazendo gestos de macaco direcionados a jogadores do Bahia. Após a identificação, ele foi encaminhado para exames e permanece custodiado, à disposição da Justiça.
Bahia x O’Higgins, pela 2ª fase da Libertadores
No Brasil, o crime de injúria racial é considerado inafiançável e imprescritível, com previsão de pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa.
O episódio ocorreu após denúncia do próprio torcedor que teria sido alvo das ofensas. A Polícia Militar interveio ainda dentro das dependências do estádio, retirou o suspeito do local e o conduziu à delegacia para os procedimentos legais.
Dentro de campo, o Bahia venceu o O’Higgins por 2 a 1 no tempo normal, mas acabou derrotado nos pênaltis por 4 a 3 e foi eliminado da competição continental. Com o resultado, o clube baiano passa a concentrar esforços nas demais competições da temporada, como Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.