RACISMO

Vídeo mostra torcedor chileno imitando macaco na Fonte Nova

Homem de 27 anos foi flagrado por câmeras durante jogo entre Bahia e O’Higgins e acabou preso

Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:26

Torcedor foi identificado como Francisco Javier Sepúlveda Crédito: Reprodução/TV Bahia

As câmeras de videomonitoramento da Arena Fonte Nova flagraram o momento que um torcedor chileno de 27 anos faz gestos racistas na direção de atletas do Bahia, imitando um macaco. O tricolor baiano jogou contra o O’Higgins, em partida válida pela segunda fase preliminar da Libertadores, na noite desta quarta-feira (25), em Salvador.

Preso em flagrante, o torcedor foi identificado como Francisco Javier Sepúlveda. Ele fez os gestos direcionados a jogadores do Bahia no intervalo do jogo, momento em que a equipe baiana vencia o confronto por 2 a 0.

Crime inafiançável

Crime inafiançável

Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que, por meio da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), autuou em flagrante o turista chileno pelo crime de racismo - tipificação prevista na legislação brasileira como inafiançável e imprescritível, com pena de dois a cinco anos de prisão e multa.

A corporação detalhou que o homem foi identificado no momento em que realizava gestos de cunho racista na saída do campo, direcionados aos atletas do clube adversário. Após ser conduzido à unidade policial, passou por exames legais e permanece à disposição da Justiça.

Torcedor foi preso por racismo na Fonte Nova 1 de 6