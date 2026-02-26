Vídeo mostra torcedor chileno imitando macaco na Fonte Nova

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:26
As câmeras de videomonitoramento da Arena Fonte Nova flagraram o momento que um torcedor chileno de 27 anos faz gestos racistas na direção de atletas do Bahia, imitando um macaco. O tricolor baiano jogou contra o O’Higgins, em partida válida pela segunda fase preliminar da Libertadores, na noite desta quarta-feira (25), em Salvador.
Preso em flagrante, o torcedor foi identificado como Francisco Javier Sepúlveda. Ele fez os gestos direcionados a jogadores do Bahia no intervalo do jogo, momento em que a equipe baiana vencia o confronto por 2 a 0.
Crime inafiançável
Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que, por meio da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), autuou em flagrante o turista chileno pelo crime de racismo - tipificação prevista na legislação brasileira como inafiançável e imprescritível, com pena de dois a cinco anos de prisão e multa.
A corporação detalhou que o homem foi identificado no momento em que realizava gestos de cunho racista na saída do campo, direcionados aos atletas do clube adversário. Após ser conduzido à unidade policial, passou por exames legais e permanece à disposição da Justiça.
Dentro de campo, o Bahia venceu o O’Higgins por 2 a 1 no tempo normal, mas acabou derrotado nos pênaltis por 4 a 3, resultado que confirmou a eliminação do time baiano da competição continental. Com a saída da Libertadores, o clube agora volta suas atenções para as demais competições da temporada, incluindo Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.