Vídeo mostra torcedor chileno imitando macaco na Fonte Nova

Homem de 27 anos foi flagrado por câmeras durante jogo entre Bahia e O’Higgins e acabou preso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 12:26

Torcedor foi identificado como Francisco Javier Sepúlveda
Torcedor foi identificado como Francisco Javier Sepúlveda Crédito: Reprodução/TV Bahia

As câmeras de videomonitoramento da Arena Fonte Nova flagraram o momento que um torcedor chileno de 27 anos faz gestos racistas na direção de atletas do Bahia, imitando um macaco. O tricolor baiano jogou contra o O’Higgins, em partida válida pela segunda fase preliminar da Libertadores, na noite desta quarta-feira (25), em Salvador. 

Preso em flagrante, o torcedor foi identificado como Francisco Javier Sepúlveda. Ele fez os gestos direcionados a jogadores do Bahia no intervalo do jogo, momento em que a equipe baiana vencia o confronto por 2 a 0. 

Crime inafiançável

Crime inafiançável

Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que, por meio da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), autuou em flagrante o turista chileno pelo crime de racismo - tipificação prevista na legislação brasileira como inafiançável e imprescritível, com pena de dois a cinco anos de prisão e multa.

A corporação detalhou que o homem foi identificado no momento em que realizava gestos de cunho racista na saída do campo, direcionados aos atletas do clube adversário. Após ser conduzido à unidade policial, passou por exames legais e permanece à disposição da Justiça.

Francisco Javier Sepúlveda
Torcedor fez gestos racistas
Torcedor fez gestos racistas
Torcedor fez gestos racistas
Torcedor fez gestos racistas
Torcedor fez gestos racistas
Francisco Javier Sepúlveda por Reprodução

Dentro de campo, o Bahia venceu o O’Higgins por 2 a 1 no tempo normal, mas acabou derrotado nos pênaltis por 4 a 3, resultado que confirmou a eliminação do time baiano da competição continental. Com a saída da Libertadores, o clube agora volta suas atenções para as demais competições da temporada, incluindo Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

