DESPEDIDA

Quem era Cauã Batista Gomes, promessa do taekwondo que morreu aos 18 anos

Jovem atleta ficou internado por uma semana após ser atropelado, mas não resistiu

Carol Neves

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 11:07

Cauã Batista Crédito: Divulgação

O mundo do esporte lamenta a morte de Cauã Batista Gomes, promessa do taekwondo, que morreu aos 18 anos nesta quarta-feira (25), no Rio de Janeiro. Ele estava internado havia cerca de uma semana no Hospital Municipal Miguel Couto após ser atropelado por um carro, mas não resistiu aos ferimentos.

Dentro e fora do dojô, o jovem era lembrado como exemplo de disciplina e perseverança. Em nota, a Soares Team o descreveu como “um atleta admirável, competidor incansável e um verdadeiro lutador da vida”.

Integrado ao Centro de Treinamento Soares Team há nove anos, Cauã representava o Rio de Janeiro e estava inscrito para disputar a Seletiva Aberta Nacional, marcada para esta quinta-feira (26). Ele competia na categoria adulto até 63 kg.

O treinador da equipe, Luan Dias, afirmou em entrevista ao portal G1 que o atleta tinha perfil autodidata e levava intensidade máxima aos treinos. “Ele aprendia muita coisa sozinho, assistindo a vídeos, e aplicava na aula. Fez parte do meu exame de mestre e me deu uma bela bicuda nas costas, me jogando para fora da sala”, relembrou o professor, em tom descontraído.

Segundo Luan, Cauã “amava a vida no simples” e demonstrava paixão em tudo o que fazia. Para o treinador, a intensidade era sua principal virtude - embora também o levasse a tentar movimentos ousados demais nas competições.

O técnico contou ainda que o atleta chegou à academia ainda criança e enfrentou resistência inicial por causa da idade. “Ele foi meu primeiro aluno infantil. Eu neguei várias vezes, porque a turma só tinha adulto pesado e graduado. Como eu ia colocar uma criança de 8 ou 9 anos naquele contexto? Era faixa branca ainda. Se acontecesse algo, a responsabilidade seria minha. O tempo passou voando e, quando vi, o moleque já era carne da minha unha e calo do meu pé, porque não me largava”, relatou.

Persistência marcada por anos de luta

De acordo com o instrutor, Cauã passou aproximadamente dez anos sem vencer uma luta oficial, mas nunca abandonou o esporte. Com o tempo, tornou-se conhecido pela perseverança e pelo respeito à arte marcial.

“Ele amava a vida no simples. Sabe quantos anos demorou para ganhar um round? Foram 10 anos sem ganhar nada. Poderia ter largado, mas a paixão pela arte marcial falou mais alto. Não era o atleta mais famoso do Rio nem do Brasil, mas era conhecido por todos do meio pela persistência, pela insistência e pelo respeito à arte marcial”, disse.

Luan também lembrou o último treino que realizou com o jovem, na véspera do acidente. “Um dia antes do acidente, levei ele para malhar comigo porque estava fazendo os exercícios todos errados. Treinamos a série dele, depois a minha, e depois ele ainda fez duas aulas seguidas de taekwondo. Foram cinco horas de treino direto. Ele estava todo feliz. No final, me perguntou: ‘posso malhar sempre contigo?’”, recordou.

O amigo e mestre Gustavo Silveira, do Time Dragão Branco, afirmou que o atleta tinha um estilo de luta diferenciado. “Ele era explosivo, tinha um jeito único, com movimentos até acrobáticos. Ele fazia o que dava na cabeça dele. Era talentoso demais, tanto que chamou a atenção da seleção brasileira”, destacou.